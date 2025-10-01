Vi Söker Flera Operatörer/chaufförer - Bli En Del Av Ett Expertteam!
2025-10-01
Inom: Högtrycksspolning * Slamsugning * Rörinspektion * Relining * Torrsugning
Är du praktiskt lagd, har C-körkort och YKB, och söker ett jobb där du får jobba fysiskt, självständigt och med varierande uppgifter? Då kan detta vara rätt för dig! Just nu söker vi flera operatörer/chaufförer till vår kunds växande team.
OM FÖRETAGET
Vår kund är ett väletablerat och respekterat företag inom spol- och sugtjänster, rörinspektion, relining och torrsugning. Med lång erfarenhet i branschen, modern utrustning och hög kompetens levererar de lösningar till både privatpersoner, företag och kommuner. De värnar om en trygg arbetsmiljö, stark teamkänsla och hög kvalitet i varje uppdrag.
OM ROLLEN
Du arbetar med specialanpassade fordon och utför praktiska arbeten ute hos kund inom ett eller flera av följande områden:
Högtrycksspolning av avlopp och ledningar
Slamsugning av brunnar, fettavskiljare, tankar m.m.
Rörinspektion med kamera
Relining av avloppssystem
Torrsugning i känsliga eller svåråtkomliga miljöer
Det är ett fysiskt och varierande jobb där du får kombinera teknik, problemlösning och kundkontakt i vardagen.
VI SÖKER DIG SOM HAR:
C-körkort och giltigt YKB (krav)
Goda kunskaper i svenska - både i tal och skrift
God fysisk form - arbetet innebär manuell hantering
Förmåga att arbeta självständigt och lösningsfokuserat
Bra samarbetsförmåga och ett serviceinriktat tänk
Meriterande: Erfarenhet från någon av de aktuella tjänsterna (spolning, slamsugning, relining, rörinspektion, torrsugning)
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter - viktigast är att du vill lära dig och bidra!
VI ERBJUDER:
Ett utvecklande arbete med variation och eget ansvar
Ett team med hög yrkesstolthet och hjälpsamma kollegor
Moderna fordon och utrustning
Möjligheter att växa inom företaget
Trygg anställning i ett företag med gott rykte och stabil tillväxt
SÖK NU!
Är du redo för nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Ersättning
