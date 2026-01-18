Vi söker flera lokalvårdare till Örnsköldsvik 80% tidsbegränsat
2026-01-18
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Lokalvårdare - 80% (tidsbegränsad) | Öviks Städservice
Om jobbet
Öviks Städservice söker nu flera lokalvårdare till vårt team i Örnsköldsvik. Tjänsterna är tidsbegränsade på 80% med start enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-18Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare arbetar du med städning och rengöring enligt våra rutiner och kvalitetskrav. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
Städning och rengöring av lokaler
Hantering av städutrustning och material
Kvalitetskontroll och rapportering vid behov
Kontakt och bemötande av kunder på platsKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och punktlig
Har god servicekänsla och ett trevligt bemötande
Förstår att du är ett av företagets ansikten utåt hos kunden
Kan arbeta självständigt och i ett högt tempo
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Meriterande
Erfarenhet av lokalvård/städning
B-körkort
Möjlighet till anställning med stöd från Arbetsförmedlingen (t.ex. nystartsjobb)
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning
Sysselsättningsgrad: 80%
Arbetstid: vardagar, dagtid
Tillträde: enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation. Vi rekryterar löpande.
Ansökningar accepteras endast via e-post. Ansökningar via andra kanaler behandlas inte.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: jobb@oviksstad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öviks Städservice AB
(org.nr 559294-9076)
Åsvägen 51 (visa karta
)
891 30 ÖRNSKÖLDSVIK Jobbnummer
9690179