Vi söker flera lärare till mellanstadiet

I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
Slottsskolan är en F-6-skola med ca 250 elever där vi utvecklar vårt arbete med trygghet, lärande och inkludering. Vi utvecklar vårt arbete med ett systematiskt elevhälsoarbete, kollegialt lärande och ett tydligt fokus på varje elevs rätt att lyckas utifrån sina förutsättningar.Vihar ett aktivt elevhälsoteam som inkluderar kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt rektor. Vi har också ett nära samarbete med den centrala elevhälsan där skolpsykolog, logoped och specialpedagog som regelbundet medverkar i skolans elevhälsoteam.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss på mellanstadiet får du ett viktigt och meningsfullt uppdrag. Du planerar, genomför och följer upp undervisning med hög kvalitet utifrån gällande styrdokument, med fokus på både kunskapsutveckling och elevernas sociala utveckling.
Vi tror att du är en positiv och engagerad grundskollärare som är intresserad av att tillsammans med personal, vårdnadshavare och elever utveckla skolans verksamhet vidare. Du tror på arbetslagets styrka och är förmodligen både kreativ och strukturerad och ser möjligheter och utmaningar.
I tjänsten undervisar du på mellanstadiet och det ingår klassföreståndar-/mentorskap. Tillsammans med kollegor ansvarar du för planering, genomförande och utveckling av det pedagogiska arbetet. Att möta eleverna där de befinner sig är en självklar utgångspunkt i din undervisning. Vi vill att du präglas av nyfikenhet i ditt möte med eleverna och att du i samarbete med andra skapar förutsättningar för ett klassrumsklimat där eleverna känner så stark tilltro till sig själva, sitt värde och sina kunskaper att de tycker att det är spännande att möta ny kunskap, nya människor och nya utmaningar. Du kan och vågar utmana dig själv och dina kollegor i arbetet med eleverna Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för våra elever.Kvalifikationer
Förutom en grundskolelärarexamen tror vi att du är en tydlig ledare som skapar trygghet och studiero i klassrummet och är intresserad av att bygga starka relationer med eleverna.
Vi ser även att du
* har god didaktisk och ämnesmässig kompetens
* anpassar undervisningen utifrån elevers olika behov
* samarbetar väl i arbetslag och med elevhälsa
* är engagerad, professionell och utvecklingsinriktad
Du arbetar både självständigt och i samarbete med andra. Ett positivt förhållningssätt är för dig en självklarhet liksom att utgå från elevernas intresse och erfarenhet vid planering av den pedagogiska verksamheten. Du arbetar i ett nära samarbete med kollegor, skolledning samt elevens vårdnadshavare och du har en självklar känsla för service. Du har förmågan att vara tydlig och skapa en god arbetsmiljö för eleverna. Vi ser även att de som arbetar hos oss är intresserade av sitt eget lärande och har en vilja att utvecklas tillsammans i arbetslaget, samt är intresserade av att ta del av ny kunskap och forskning inom skolans område.
Meriterande
Har du behörighet inom (insert specifikt ämne här) ser vi det som meriterande i denna rekrytering.
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
