Vi söker fler undersköterskor eller vårdbiträden till Vårdbo i Åkersberga
2025-09-08
Drivs du av att arbeta med människor och vill verkligen göra skillnad för våra kunder varje dag? Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Vi på Attendo söker nu timanställda undersköterskor eller vårdbiträden till Attendo Vårdbo i Åkersberga. Attendo Vårdbo Åkersberga är ett vård- och omsorgsboende med 24 platser fördelat på två avdelningar, en demensavdelning och en somatisk avdelning. Vi har även en social dagverksamhet med 10 platser. Attendo Vårdbo är beläget vid Åkers kanal, centralt i Åkersberga. Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Som undersköterska eller vårdbiträde hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra äldre. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra äldre. Att skapa en positiv och social atmosfär under måltiderna är en stor del i din roll samt att kunna bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen för våra äldre.
Det är meriterande om du har erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen samt delegering.
Vi söker dig med undersköterskeutbildning och som har erfarenhet av omvårdnadsarbete.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Vid behov hjälpa till med att exempelvis förbereda, laga och servera måltider, städ, tvätt m.m.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehab-personal.
Skriva genomförandeplaner.
Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Meriterande: Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen
Erfarenhet av delegering.
Erfarenhet att arbeta i Epsilon och Appva.
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen.
Vem är du?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför en viktig att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-09-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Undersköterska eller timvikarie
Anställningsform: Timanställning.
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Kontaktperson: Gruppchef Jennifer Lundberg 0766 22 68 26 jennifer.lundberg@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Helen Ädehl helen.adehl@attendo.se Jobbnummer
9498485