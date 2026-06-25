Vi söker fler timvikarier till Funktionsstöd - Vill du bli vår nya kollega?
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Vårdarjobb / Kungälv Visa alla vårdarjobb i Kungälv
2026-06-25
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vill du göra skillnad och skapa livskvalitet för andra människor? Då passar du hos oss!
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie inom våra verksamheter – gruppbostad, servicebostad, socialpsykiatri, barn- och ungdomsverksamhet och personlig assistans. Hos oss arbetar du med personer med olika funktionsnedsättningar, där stödet utgår från individens beviljade LSS- eller SoL-beslut.
Som timanställd hoppar du in vid behov och har möjlighet att arbeta dag, kväll och helg – och i vissa fall även sovande jour. Arbetet passar dig som vill ha ett flexibelt jobb där du själv kan påverka när du arbetar.
Våra verksamheter pågår dygnet runt, året om, vilket ger goda möjligheter till varierande arbetspass.
För att du ska få en trygg start får du introduktion i verksamheten. Trivs du hos oss finns goda möjligheter till fortsatt arbete.
Hitta ditt sommarjobb i vård och omsorg! | Go Care (go-care.se)Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie blir du en del av en engagerad personalgrupp där du bidrar till att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra brukare.
Dina arbetsuppgifter innebär att ge omsorg, stöd och service utifrån individuella behov. Det kan handla om vardagliga sysslor som städning, tvätt, matlagning, inköp och fritidsaktiviteter, men också om omvårdnad och läkemedelshantering.
I arbetet är det viktigt att du är lyhörd, motiverande och arbetar på ett pedagogiskt sätt. Du utgår alltid från individens behov, vilja och förmågor.KvalifikationerKvalifikationer
Du skall vara fyllda 18 år när anställningen startar.
Du skall ha en god psykisk och fysisk kondition
Kunna ta emot läkemedelsdelegering efter utbildning.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
God datorvana då datorn är ett våra arbetsredskap.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med personer som har olika funktionsnedsättningar eller annan erfarenhet inom omsorg, socialpsykiatri eller liknande.
Utbildning inom vård- och omsorg, barn- och fritid eller liknande.
B-Körkort är önskvärt och i vissa fall ett krav
Till några av våra arbetsplatser behöver du även ha tillgång till egen bil för att kunna ta dig dit.
Vi värdesätter att du är positiv, ansvarstagande och flexibel. Vi vill också att du har stor empatisk förmåga och är lyhörd.
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden utifrån verksamheternas behov.
Du behöver ange två chefsreferenser, varav en ska vara din nuvarande eller senaste chef. Har du haft ett eller inget arbete tidigare? Ta då kontakt med ansvarig rekryteringsspecialist och stäm av.
Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess.
För denna tjänst kommer registerkontroll att genomföras enligt lag. Innan anställning kan ingås ska därför utdrag från belastnings- och misstankeregistret visas upp, utdraget får inte vara äldre än sex månader. Beställ gärna utdraget redan nu för en snabbare process Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning | Polismyndigheten. Det går bra att beställa utdraget till en digital brevlåda.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Vi ser fram emot din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Kommunal Kommunal 010-4429445 Jobbnummer
9978702