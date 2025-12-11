Vi söker fler säljare till vårt team i Varberg
Vincent Schafflers Husbil och Husvagn AB / Butikssäljarjobb / Varberg Visa alla butikssäljarjobb i Varberg
2025-12-11
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vincent Schafflers Husbil och Husvagn AB i Varberg
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vill du jobba med något som får människor att le - och känna frihet på riktigt?
Hos Vincents får du chansen att kombinera försäljning, service och livsstil. Vi är en av Sveriges största handlare av begagnade husbilar och husvagnar - och vårt mål är enkelt: att göra varje kundresa trygg, smidig och minnesvärd.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team i Varberg.
Om rollen
Som säljare hos oss blir du kundens främsta kontakt genom hela processen - från första mötet till leverans. Du hjälper till att hitta rätt fritidsfordon, räknar på inbyten och inköp, följer upp offerter och ser till att allt känns tryggt och enkelt för kunden.
Vi jobbar nära varandra i ett engagerat säljteam där alla bidrar till att skapa en positiv upplevelse, både för kunder och kollegor.
Du kommer bland annat att:
* Möt kunder i butik och via telefon/mejl
* Genomföra affärer och förhandlingar
* Sköta uppföljning och återkoppling till förmedlingskunder
* Leverera fordon och hantera tillhörande administration
Om dig
Vi tror att du:
* Är social, positiv och gillar att bygga långsiktiga relationer
* Har ett starkt driv och gillar att nå mål
* Är lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo
* Har erfarenhet av försäljning - kanske från bil-, mäklar- eller servicebranschen
* Har B-körkort och grundläggande datakunskaper
Det är meriterande om du har erfarenhet av husbilar och husvagnar men det viktigaste är din inställning - att du vill lära dig och lyckas.
Hos oss får du
* En arbetsplats som är Great Place to Work-certifierad
* Ett stöttande team där alla hjälps åt och bidrar till en positiv kultur
* Möjlighet till månadsbonus, sommarbonus och friskvårdsbidrag
* Tillgång till gym på anläggningen
* Möjlighet att låna husbil och delta i våra trivselaktiviteter
Vi tror på långsiktighet och vill att du växer tillsammans med oss.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Arbetstider:
Högsäsong: vardagar 09.30-18.15, lördagar 09.45-14.15
Lågsäsong: vardagar 08.30-17.15, lördagar 09.45-14.15 Publiceringsdatum2025-12-11Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Urval sker löpande så vänta inte, vi ser fram emot att höra från dig.
Vincents Husbil & Husvagn - där friheten på hjul börjar.
Vincents i Varberg - där husbilsglädje möter trygghet och kvalitet!
Vincents är en av Sveriges största och mest omtyckta handlare av begagnade husbilar och husvagnar - och i år firar vi hela 25 fantastiska år i branschen!
Med passion för frihet på hjul och ett genuint fokus på både kund och medarbetare, har vi utvecklat en unik 8-stegs förmedlingsprocess baserad på LEAN och 5S. Det betyder att våra kunder får en trygg, enkel och transparent upplevelse samt att vår personal får arbeta i en strukturerad, stabil och inspirerande miljö.
Hos Vincents är vi stolta över att kombinera professionell struktur med hjärta och glädje. Vi tror på att framgång skapas tillsammans - genom tydliga rutiner, engagemang och ett leende på vägen.
Och vet du vad? Det märks! Vincents är nämligen ett certifierat Great Place to Work® tre år i rad - 2023, 2024 och 2025 - något som verkligen bekräftar att vi är en arbetsplats där människor trivs, växer och har kul!KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vincent Schafflers Husbil och Husvagn AB
(org.nr 556599-9231), http://https://www.vincents.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vincents Husbil och Husvagn AB Kontakt
Platschef
Emma Dahlin emma@vincents.se 0340-549441 Jobbnummer
9638777