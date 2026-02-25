Vi söker fler säljare till vårt härliga team!
2026-02-25
Jobba som säljare på heltid med omnejd i Kumla!
Vill du jobba med människor och utvecklas inom försäljning?
Letar du efter ett jobb där du kan lära dig något nytt, bygga erfarenhet och samtidigt ha ett jobb med mycket energi och tydliga utvecklingsmöjligheter? Då är det här en roll för dig!
Du behöver ingen tidigare erfarenhet, vi står för utbildningen! Vi söker dig som vill utvecklas, gillar ansvar och trivs när du får arbeta mot tydliga mål.
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team, härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som säljare ansvarar du för att:
Boka och genomföra kundbesök
Presentera och rådgiva kring våra produkter och tjänster
Identifiera kundens behov och föreslå passande lösningar
Bidra till att fler hushåll får en tryggare och säkrare vardag
Du kommer att ha daglig kontakt med människor, perfekt för dig som gillar sociala möten och vill utveckla din kommunikativa förmåga.
Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du:
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Är prickfri i belastningsregistret
Har möjlighet att arbeta heltid, måndag-fredag kl. 12.00-21.00
Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundkontakt är meriterande men inte ett krav.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Engagerad, målmedveten och ansvarstagande
Intresserad av personlig utveckling och lärande
Bekväm i mötet med människor
Motiveras av arbeta med uppsatta mål
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Med rätt inställning och det stöd du får från din närmsta chef skapar vi tillsammans goda förutsättningar för att du ska lyckas i rollen.
Ansökan
Låter detta som en roll som passar dig?
Välkommen med din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081), http://www.sectoralarm.se
692 30 KUMLA Jobbnummer
9761814