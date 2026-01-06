Vi söker fler säljare - kontor i Solna
Belmont Group AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-01-06
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Belmont Group AB i Solna
Vill du ta första steget mot en karriär full av möjligheter? Hos oss får du chansen att utvecklas, lära dig försäljning från grunden och bli en del av ett sammanhållet team.
Hos oss får du:
Säljutbildning - vi lär dig allt du behöver kunna
Daglig coachning och konternuelig utbildning - för din utvecklings skull
Garantilön + provision - du kan hela tiden påverka din egna lön
Ett stöttande och energiskt team
Om rollen
Som säljare hos oss arbetar du med försäljning av mobilabonnemang till privatkunder för operatören 3.
Du blir en del av ett engagerat team där du får lära dig allt om försäljning och kundbemötande perfekt för dig som vill bygga en stark grund inom sälj.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet, vi ger dig utbildningen, coachningen och stödet för att lyckas.
Vi söker dig som:
Du vill lära dig försäljning
Är positiv, nyfiken och målmedveten
Du har ett driv att vilja lära samt utvecklas - resten lär vi dig
Är social och trivs i en energisk miljö
Kontor: Solna
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag
Lön: Provisionsbaserad (du har en garantilön)
Är du redo att starta din karriär inom försäljning? Ansök redan idag och bli en del av Belmont Group! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare - Solna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Belmont Group AB
(org.nr 559197-5940)
Gårdsvägen 8 (visa karta
)
169 70 SOLNA Arbetsplats
Belmont Grace AB Jobbnummer
9670074