Vi söker fler personliga tränare
2026-04-22
Vill du arbeta i ett glatt och härligt team som gillar träning och att inspirera andra? Vi söker fler personliga tränare till våra anläggningar.
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet som personlig tränare. Som person ser vi gärna att du är:
Självgående
Trygg
Bra på att skapa förtroende hos dina medmänniskor
Du tycker om att få bidra och påverka
Du gillar ordning och reda
Som personlig tränare hos oss hjälper du våra kunder att nå sina mål genom motiverande coaching som ger dem rätt verktyg för att fortsätta sin träning i det långa loppet.
På Medfit förenar vi det senaste inom träning med specialister inom rehabilitering och vård, där vi jobbar för att vara bryggan mellan sjukvård och friskvård. Hos oss arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och kiropraktorer tillsammans med personliga tränare och gruppträningsinstruktörer.
Vi erbjuder:
En nytänkande verksamhet med korta beslutsvägar och stora ambitioner.
Ett gediget introduktions- och mentorskapsprogram som introducerar dig i företaget och verksamheten.
Kontinuerlig kompetensutveckling för alla anställda, bland annat genom individuell utvecklingsplan samt internutbildningar.
Vi arbetar för en god arbetsmiljö som vi skapar tillsammans.
Möjlighet till flexibla arbetstider och planera din arbetsdag efter ditt arbetssätt.
Månadsvisa avstämningar med närmsta chef där du både får och ger feedback och har möjlighet att påverka ditt arbete och din arbetsmiljö.
Kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag samt tillgång till fri träning på alla tre av Medfits anläggningar.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: mimmi.wendel@medfit.se Arbetsgivare Medfit AB
(org.nr 559027-5623), http://medfit.se
Ebba Bååts Torg 6 (visa karta
)
141 51 HUDDINGE Arbetsplats
Medfit Flemingsberg Kontakt
Mimmi Wendel mimmi.wendel@medfit.se Jobbnummer
9869473