Vi söker fler mjukvaruutvecklare till Syntronic i Linköping!

Syntronic fortsätter att växa och nu söker vi fler mjukvaruutvecklare som vill vara med och skapa framtidens tekniklösningar i Linköping!
Hos oss får du chansen att utvecklas i en miljö där innovation, samarbete och personlig utveckling står i fokus. Vi tror på att kombinera teknikglädje med omtanke, här stöttar vi varandra, delar kunskap och har roligt på vägen mot nya framgångar.
Har du erfarenhet av mjukvaruutveckling? Grymt! Då kommer du snabbt att bli en viktig del av våra mer avancerade projekt, där du får bidra med din kompetens och inspirera kollegor som vill växa i sin roll.
Vi söker mjukvaruutvecklare som har kunskap eller förståelse i något av dessa programmeringsspråk och verktyg:
C
C#
C++
Java
Python
Git
Matlab
Vi önskar att du som mjukvaruutvecklare hos oss har:
En högskole- eller civilingenjörsexamen inom t.ex. Datavetenskap, Systemutveckling, Mjukvaruutveckling eller liknande
Minst 3 eller fler års erfarenhet som mjukvaruutvecklare
Förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 12 mars. Vi arbetar med löpande urval.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
