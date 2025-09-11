Vi söker fler lagerarbetare , Hill Ceramic, Malmö, Jägersro
Gardhill I Sverige Ab - Hill Ceramic / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-09-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gardhill I Sverige Ab - Hill Ceramic i Malmö
Vi växer och söker ännu fler lagerarbetare till vårt team i Malmö (Jägersro).
Första omgången är klar med ett antal nyanställningar.
Hill Ceramic växer - vill du bli en del av vår fortsatta expansion?
Vi söker nu engagerade och erfarna lagerarbetare till vår verksamhet i Malmö. Under andra kvartalet 2025 så flyttade vi logistikverksamheten, kundtjänst och showroom till helt nya lokaler i Jägersro. Det innebär en spännande nystart där du blir en nyckelperson i ett team med stort fokus på samarbete, utveckling och kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
I rollen som lagerarbetare kommer du att ha ett varierat arbete med fokus på:
Orderplock och packning av kakel & klinker, badrum, lampor mfl produkter för leverans till kunder i Sverige, Danmark och Norge
In- och utleveranser av gods
Truckkörning (B1)
Bidra till en strukturerad och effektiv lagerverksamhet
Medverka i förbättringsarbete och utveckling av rutiner
Du kommer att arbeta i ett mindre team med högt förtroende, där arbetsmiljö, respekt och ansvar står i centrum. Vi ser gärna sökande som trivs med fysiskt arbete och uppskattar en inkluderande arbetsplats där olika perspektiv värderas. Både tjejer och killar är välkomna att söka.
Vi söker dig som har:
2-4 års erfarenhet av lagerarbete, logistik eller orderhantering
Truckkort B1 (krav)
God svenska i tal och skrift
God samarbetsförmåga, punktlighet och ansvarstagande
Ett lösningsorienterat förhållningssätt och initiativförmåga
Arbetstid och villkor
Heltidstjänst med omgående start
Arbetstider:
Måndag-Torsdag kl. 07.00-16.00
Fredag kl. 07.00-15.00
Fast månadslön enligt överenskommelse
Arbetsort: Malmö, Jägersro
Om Hill Ceramic
Hill Ceramic är en modern e-handelsaktör som säljer kakel, klinker och badrumsprodukter till både konsumenter och företag. Vi är verksamma i Sverige, Danmark och Norge, och står nu inför ett viktigt steg i vår utveckling genom att samla showroom, kontor och lager under ett och samma tak i Malmö. Vårt sortiment växer ständigt, och tempot på lagret är högt och varierat.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan via e-post.
Ange "LAGERARBETARE 2025" i ämnesraden.
Bifoga CV och en kort presentation av dig själv. Ju mer information vi får, desto bättre kan vi ta beslut om nästa steg.
Ansök på rekryteringteam@hillceramic.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: rekryteringteam@hillceramic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LAGERARBETARE 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gardhill i Sverige AB
(org.nr 556865-6986)
Galoppgatan 4 (visa karta
)
213 77 MALMÖ Arbetsplats
Gardhill I Sverige Ab - Hill Ceramic Jobbnummer
9504041