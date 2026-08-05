Vi söker fler konsulter till vårt växande team
CreaVia AB / Administratörsjobb / Danderyd Visa alla administratörsjobb i Danderyd
2026-08-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Vi söker konsulter till projekt hos våra kunder i Stockholms län. Du arbetar i uppdrag som bidrar till utvecklingen av bygg-, anläggnings- och infrastrukturprojekt och blir en del av ett konsultbolag med fokus på kvalitet och utveckling.
Roller och arbetsområden
Vi välkomnar dig som vill arbeta i olika projektstödjande roller inom samhällsbyggnad och administration. Uppdragen kan omfatta planering, samordning, uppföljning, dokumenthantering, teknisk samordning eller administrativt stöd, beroende på projektets behov och din bakgrund.
Vem du är
Du har utbildning eller erfarenhet inom bygg, samhällsbyggnad, teknik, administration eller liknande område. Du arbetar strukturerat, är ansvarstagande och kommunikativ och trivs i projektmiljöer. God svenska är viktigt.
Vi erbjuder
Du får arbeta i samhällsviktiga projekt i Stockholmsregionen och erbjuds en trygg anställning, nära stöd och goda utvecklingsmöjligheter genom varierande uppdrag.Så ansöker du
Skicka gärna in ditt CV och ange vilka roller du är intresserad av. Urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig.
CreaVia brinner för att skapa smarta och hållbara lösningar som verkligen gör skillnad. Med vår erfarenhet och vårt engagemang tar vi oss an varje projekt med omtanke och kvalitet. Vi kombinerar modern teknik med praktisk kunskap för att ge våra kunder ett tydligt mervärde. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger vi miljöer som fungerar i vardagen. Vårt mål är enkelt: att skapa något som håller – för människor idag och för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: marie.soderqvist@creavia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsult". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CreaVia AB
(org.nr 559223-8751) Arbetsplats
CreaVia Jobbnummer
10023508