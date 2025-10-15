Vi söker fler hjältar i vårt team - sjuksköterskor sökes!
2025-10-15
Vad vill du göra härnäst? Du kanske går och funderar på att ta dig an en ny utmaning under hösten? Hos oss i Järfälla kommun får du arbeta självgående, påverka dagens innehåll, lära dig nya saker och lösa roliga och kluriga uppdrag. Följ med oss och var med och gör skillnad för framtidens vård och omsorg!
I Järfälla kommun har vi samlad all legitimerad personal som jobbar inom vård och omsorg på Hälso- och sjukvårdsenheten. Vi ett härligt team med sjuksköterskor, rehabpersonal, gruppledare, administratör och chefer. Vi har ett nära samarbete för att säkra professionell och personcentrerad vård av högsta nivå. I kommunen har vi flera vård och omsorgsboenden utspridda i Barkarbystaden, Viksjö, Jakobsberg och Kallhäll. Vi har även LSS-bostäder, socialpsykiatriboenden och den dagliga verksamheten för äldre. Vi strävar efter att vår arbetsplats ska vara fylld av arbetsglädje, effektivitet, kvalitet- och utvecklingsdriv, digitala lösningar och en god arbetsmiljö med hälsofrämjande scheman och ett nära ledarskap.Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är du anställd hos hälso- och sjukvårdsenheten men placerad ute på våra verksamheter. Som sjuksköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter som läkemedelshantering, rådgivning till omsorgspersonal m.m. Du har kontakt med läkare och andra vårdgivare. Du vidtar åtgärder, informerar och dokumenterar. Dokumenterar gör du i kommunens datajournalsystem Procapita. Vidare följer du de lagar och styrdokument som finns i verksamheten. Schemat inkluderar dag, kväll och helgpass.Kvalifikationer
* Du ska vara legitimerad sjuksköterska med minst 18 månaders yrkeserfarenhet
* Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
* Goda datorkunskaper
Det är meriterande om du har vidareutbildning och/eller arbetslivserfarenhet av beredskapsarbete, geriatrik, psykiatri, ASIH, hemsjukvård eller liknande. Vi ser det som ett plus om du har erfarenhet av Procapita eller LifeCare HSL.
Som person behöver du kunna organisera och prioritera arbetet på ett självständigt och effektivt sätt. Du skapar goda relationer samt har ett professionellt bemötande då arbetet innebär många kontakter. Du går in i verksamheten med ett lugnt och professionellt bemötande och stöttar omsorgskollegorna för att kunna komma till den säkraste bedömningen för patienten. Du har en drivkraft och förmåga att fatta beslut samtidigt som du är prestigelös och samarbetar med entusiasm och delaktighet. Du vill och är engagerad i att skapa en god arbetsmiljö och kommer med förslag hur verksamheten kan utvecklas. Framför allt ska du gilla att ingå i ett team, i Järfälla kommun jobbar vi tillsammans.
Vi lägger stor vikt vid rätt personlighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske.
