Vi söker fler erfarna spolbilsoperatörer - C-körkort ett krav!
2026-03-10
Dina arbetsuppgifter
Trivs du i ett praktiskt arbete där teknik, problemlösning och självständigt ansvar står i fokus? Vi söker nu en spolbilsoperatör med C-körkort. Rollen innebär ett varierande arbete där du hanterar både planerade uppdrag och akuta insatser inom spolning och slamsugning.
Om uppdraget
I rollen arbetar du med drift och underhåll av avlopps- och dagvattenledningar genom högtrycksspolning. Uppdragen utförs hos både företag och privatkunder och kräver god servicekänsla. Du kör och ansvarar för modern utrustning och planerar i många fall ditt arbete självständigt, samtidigt som du ibland samarbetar med kollegor ute på fältet.
Som spolbilsoperatör kommer du bland annat att:
• Arbeta med högtrycksspolning av ledningssystem
• Utföra serviceuppdrag hos både företag och privatpersoner
• Köra och hantera spolbil samt tillhörande utrustning
• Planera och genomföra både akuta och bokade uppdrag
• Dokumentera utfört arbete och ha löpande kundkontaktProfil
Vi vill utöka vårt team i i Boråsområdet och söker nu dig som trivs med ett fysiskt och omväxlande arbete.
För att lyckas i rollen behöver du:
• Inneha C-körkort samt giltigt YKB
• Ha mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Vara ansvarsfull, lösningsorienterad och kunna samarbeta med kollegor
• Ha god fysik och en stark arbetsmoral
Meriterande, men inte krav:
• ADR-behörighet
• Utbildning inom Arbete på väg (APV)
• Erfarenhet från bygg-, VVS- eller saneringsbranschen
• ID06-kort
• Genomförd Safe Construction-utbildning
• Olika SSG-kurser
Övrig information
• Arbetstid: Dagtid
• Plats: Borås med omnejd
• Övertid: Kan förekomma vid behov
• Utrustning: Arbetskläder och skyddsutrustning tillhandahålls
Vi erbjuder också flera teoretiska utbildningar som bekostas av Posti, så att du känner dig trygg och väl förberedd i ditt arbete. Ersättning
