Vi söker fler byggnadsantikvarier till Stadsmuseet i Stockholm!

Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm.
Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Välkommen till oss
Stadsmuseet är stadens expertorgan inom kulturmiljöområdet och ansvarar för övergripande kunskapsuppbyggnad avseende stadens kulturmiljöer.
Vi är stöd i kulturmiljöfrågor till staden som förvaltare och som utvecklare av byggnader och miljöer. Stadsmuseet ansvarar för klassificering och redovisning av stadens kulturhistoriska värden. Klassificeringen bidrar till att synliggöra kulturhistoriska frågor i stadens utveckling.
Nu söker vi förstärkning för de omfattande insatser som krävs för att se till att stadens värdefulla miljöer fullt ut är identifierade samt att det finns kunskapsunderlag som är relevanta och användbara för dessa miljöer utifrån stadens olika behov!
Vi erbjuder
Vi söker nya kollegor till Stadsmuseets arbete med att ta fram kulturmiljöunderlag för stadens planering och utveckling. Vi är för närvarande 16 personer som jobbar med kulturmiljöfrågor - under de närmsta åren behöver vi bli fler. Vi erbjuder flera projektanställningar med fokus på vårt arbete med inventering och klassificering av Stockholms kulturmiljöer. Stadsmuseet Kulturmiljö har följande huvuduppdrag:
Inventering och klassificering av stadens kulturmiljöer
Kulturmiljöunderlag i stadens planering och utveckling
Stockholms stads kulturmiljökarta (Stadsmuseets klassificeringskarta) samt tillhörande information i Bebyggelseregistret
Remisshantering avseende plan- och bygglovsfrågor, reservatsfrågor samt övriga remisser angående värdefulla kulturmiljöer
Att bistå stadens förvaltningar och bolag med rådgivning och stöd i kulturmiljöfrågor
Att bistå stadens förvaltningar och bolag med framtagande av kulturmiljöunderlag
Samordning av avdelningens uppdragsverksamhet inom kulturmiljö, kulturarv och kulturvård.
Enheten Stadsmuseet Kulturmiljö ingår i avdelningen Museer och konst som utgör en del av kulturförvaltningen i Stockholm.
Din roll
Vi söker nya kollegor - byggnadsantikvarier/bebyggelseantikvarier, kulturgeografer och motsvarande kompetenser inom kulturmiljöområdet - som vill vara med och bygga kunskap om Stockholms kulturmiljöer!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
• Planera och producera antikvariska kunskapsunderlag
• Genomföra inventeringar, förundersökningar, kulturmiljöanalyser samt konsekvensbedömningar
• Fungera som stöd i kulturmiljöfrågor till kollegor inom staden
• Projektledning
• Bidra till utveckling och ständiga förbättringar inom enhetens arbetssätt och arbetsfält
Rapportering sker till enhetschef, till projektledare och till enhetens samordnare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker byggnadsantikvarier/bebyggelseantikvarier, kulturgeografer och motsvarande kompetenser inom kulturmiljöområdet.
Tjänsten kräver att du har:
Adekvat högskoleutbildning inom kulturmiljöområdet.
Erfarenhet av kulturmiljöarbete inom privat och/eller offentlig verksamhet.
Erfarenhet av att producera antikvariska kunskapsunderlag samt att genomföra antikvariska inventeringar, förundersökningar, kulturmiljöanalyser och konsekvensbedömningar för olika typer av kulturmiljöer inklusive gröna miljöer.
Goda kunskaper i svenska språket, skriftlig och muntlig framställning.
God kunskap om kulturmiljövårdens författningar, regelverk och policys.
God kunskap om arkitekturhistoria, kulturhistoria och bebyggelsehistoria.
Det är meriterande om du har ytterligare utbildning inom ämnen såsom kulturarv, arkeologi, arkitektur, samhällsplanering, landskapsarkitektur, geografi, kulturgeografi, trädgårdshistoria etc. liksom om du är certifierad sakkunnig inom kulturvärden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Här kan du läsa mer om
Kulturförvaltningen satsar på och prioriterar digital kompetens för att erbjuda bättre tillgänglighet och bedriver ett omfattande projekt för digital kompetensutveckling för alla medarbetare.
Läs mer om våra förmåner
och läs mer om hur det är att
