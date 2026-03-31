Vi söker fler BI-utvecklare till avdelningen Data och analys
Region Halland / Datajobb / Halmstad Visa alla datajobb i Halmstad
2026-03-31
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi behöver bli fler! Vill du bli en del av vårt duktiga team på avdelningen Data och analys? Känner du, precis som vi, att du vill bidra till en bättre och tryggare vård? Då ser vi gärna att just du söker tjänsten för att stötta Region Hallands mål inom informationsdriven organisation.
Hos oss finns stora möjligheter att få utvecklas i både stora och små projekt.
Region Halland är en föregångare inom teknisk innovation, dataanalys och informationsdriven vård, vilket revolutionerar vårdprocesserna och förbättrar patientresultaten. Våra tjänster skapar förutsättningar för allt från verksamhetsutveckling till forskning och AI-tillämpningar. Som BI-utvecklare hos oss stöttar du verksamheten i dataförsörjning. Vårt datalager bidrar till att Region Halland når mål inom informationsdriven vård och behöver ständigt utvecklas utifrån verksamhetens behov. Värdet för Region Halland att nyttiggöra vår data för att förstå sin verksamhet, ta bättre beslut och göra avancerad analys är stor och vår avdelning är den möjliggörande kraften. Du kommer bygga nya lösningar i vårt datalager samt förvalta och drifta befintliga lösningar.
Vi arbetar främst med Microsofts plattformar och använder oss av Azure DevOps som stöd. Du kommer att ingå i ett expanderande team som består av andra utvecklare, projektledare, arkitekter med mera inom området så det finns gott om möjligheter att utvecklas tillsammans.
Om arbetsplatsen
Vår avdelning på 23 personer är en del av IT och Digitalisering (ITD), som består av ca 250 medarbetare inom IT. Här finns stora möjligheter att utvecklas inom många olika tekniska områden. ITD har kontor i Varberg och Halmstad och vi erbjuder även distansarbete.
Region Halland har idag en stark förmåga att arbeta med digitalisering och visar ständiga framsteg i dess utveckling, som uppmärksammas såväl regionalt som nationellt. Vi har en hög samverkan med akademi, näringsliv och samhälle där stor del av vårt arbete präglas av forskning, innovation och verksamhet. Vi har kommit långt inom analysområdet och vår avdelning är viktig för att regionen ska kunna fortsätta arbeta mot målet att bli en ännu mer informationsdriven/datadriven organisation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning inom BI, ML/AI, Analys/statistik, Matematik eller systemutveckling.
Du har erfarenhet av att utveckla, implementera och drifta BI-lösningar i Microsofts BI-plattform (SQL, SSIS, SSAS). Meriterande med erfarenhet av datalagerarkitektur, rapport- och analysverktyget Power BI samt Microsoft Fabric.
Som person är du serviceinriktad, analytisk och införskaffar relevant information eller kunskap när det behövs. Vi ser att du är självständig och van vid att driva och strukturera dina egna arbetsuppgifter samt ta ansvar för ditt arbete. Tjänsten kräver även att du har stor samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare vid IT och digitalisering https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/it-och-digitalisering.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/369". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Regionkontoret Kontakt
Rosita Ahlstedt, Avdelningschef 070-2109920 Jobbnummer
9828972