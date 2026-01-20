Vi söker fler avlösare/ledsagare i Stockholm!
2026-01-20
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Vem söker vi?
Vi söker DIG precis som du är! Personkemi mellan kund och medarbetare värderas högt hos oss, därför söker vi medarbetare med olika personlighetstyper, åldrar och fritidsintressen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av NPF-diagnoser (genom närstående eller arbete), du har ofta mer erfarenhet än du tror. Vi vill att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Vad innebär jobbet som avlösare/ledsagare?
Avlösare innebär att du arbetar i hemmet eller dess närområde för att avlasta anhöriga till en person med funktionsnedsättning, det kan vara för att anhöriga ska få egentid själva eller tillsammans.
Och som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter utanför hemmet. Det kan vara alltifrån att besöka gymmet, shoppa eller gå och ta en fika.
Omfattning av tjänst?
Tjänsterna är timbaserade och antal timmar per månad kan variera beroende på kundens beslut (från 6 tim/månad). Detta är därför endast ett extrajobb vid sidan av studier eller annat arbete. Insatserna utförs ofta på eftermiddagar, kvällar eller helger.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, beställ via e-tjänst här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
