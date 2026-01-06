Vi söker fler Account managers - bli en del av teamet!
Movere Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-06
I denna roll kommer du att ansvara för hela säljprocessen - från prospektering till avslut och uppföljning. Du arbetar enbart med företagskunder och har tillgång till marknadens ledande operatörer, vilket gör att du alltid kan erbjuda lösningar som matchar kundens behov på bästa sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Prospektering och nykundsbearbetning
Behovsanalys och rådgivning till företagskunder
Förhandling, affärsavslut och långsiktig kundvård
Relationsbyggande och kontinuerlig uppföljning
Aktivt bidra till ett resultatorienterat och drivet team
Vi söker dig som
Har erfarenhet inom B2B-försäljning
Har arbetat med prospektering och nykundsbearbetning
Är målinriktad, affärsmässig och van att arbeta mot tydliga mål
Har stark kommunikativ förmåga och uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift
Trivs i en prestationsbaserad miljö där resultat lönar sig
Vi erbjuder
Provisionsbaserad ersättning - utan lönetak
En utvecklande arbetsmiljö med fokus på tillväxt och prestation
Kontinuerlig utbildning och coaching för att stärka ditt resultat
Heltid, måndag-fredag
Är du driven, resultatorienterad och vill påverka din inkomst direkt?
Skicka din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: sandra@movere.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
BROMMA
