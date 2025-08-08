Vi söker finsktalande student till spännande rekryteringsprojekt i Finland!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Umeå
2025-08-08
Vill du arbeta med ett konkret projekt där du ansvarar för att bygga upp ett nytt partnernätverk i Finland? Vi söker en finsktalande student som vill arbeta uppsökande och driva rekryteringsprocessen av installationspartners åt Inselo i Finland.
Inselo är ett nordiskt tjänsteföretag som erbjuder logistik- och installationstjänster i nära samarbete med välkända varumärken inom detaljhandel och e-handel. Vi skapar effektiva och kundanpassade servicelösningar som förenklar vardagen för både slutkund och återförsäljare. Med moderna digitala plattformar och engagerade partners driver vi installationer, distribution och service över hela Norden. Vår affärsmodell bygger på ett starkt partnerskap med lokala företag, där vi tillsammans levererar hög kvalitet, god kundupplevelse och effektiva flöden.
Till höstens lanserar vi installationstjänster av luftvärmepumpar för välkänd retailkedja i Finland och behöver rekrytera 10 installationsfirmor som kan utföra installationerna. Din uppgift blir att kontakta och rekrytera dessa företag samt ansvara för att få dem att signera samarbetsavtal och genomgå vår onboardingprocess.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kontakta prospekt från färdig lista via telefon och e-post
Presentera Inselo-modellen och vårt erbjudande
Skicka över underlag via e-post till de företag som är intresserade, boka uppföljningssamtal
Uppföljningssamtal för kompletterande frågor från företaget samt beslut om de vill gå vidare
Skicka över avtal till företaget
Företaget skickar över information till inselo (försäkringsbevis, f-skatt, certnr mm)
Följ upp så att företaget signerar avtalet
Boka upp ett onboardingmöte
Genomför onboardingmöte tillsammans med ansvarig hos Inselo
Tjänsten är på deltid och du förväntas kunna jobba ca 10 timmar i veckan. Arbetet kan utföras på distans. Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar på uppdrag hos Inselo.. Arbetet som konsult hos StudentConsulting ger dig ett brett kontaktnät och goda karriärmöjligheter.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du studerar 50% alternativt har ett annat jobb på minst 50% som kan styrkas med intyg. Talar och skriver flytande finska och svenska. Är bekväm med telefonkontakt och har god kommunikativ förmåga. Är strukturerad, resultatinriktad och har god administrativ förmåga Trivs med eget ansvar och att driva projekt framåt
Låter detta som en tjänst för dig? Ansök redan idag! Urval sker löpande.
Vid frågor gällande tjänsten kontakta Henrik Kask på henrik.kaskstudentconsulting.com
OM FÖRETAGET
OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
