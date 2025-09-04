Vi söker fastighetstekniker och fastighetsskötare till framtida uppdrag!
Devotum AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devotum AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Bli en del av Devotums konsultnätverk - forma din framtid i fastighetsbranschen
Hos Devotum brinner vi för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag inom samhällsbyggnads- och fastighetsbranschen. Vi söker alltid engagerade och kompetenta konsulter till både korta och långa uppdrag. Här får du chansen att utvecklas, anta nya utmaningar och bidra med din expertis där den gör störst skillnad.
Registrera dig redan idag - och ta första steget mot ditt nästa spännande uppdrag!
Så blir du konsult hos oss
Att registrera sig är enkelt:
Ladda upp ditt CV och beskriv din erfarenhet och kompetens så utförligt som möjligt
När du är med i vårt nätverk matchar vi dig löpande mot aktuella uppdrag. Innan vi går vidare med en intervju kontaktar vi dig alltid för att stämma av din tillgänglighet och ditt intresse för just det uppdraget.
Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma
Proaktivt arbete och ronderingar för välskötta fastigheter
Daglig drift och skötsel med fokus på rent, snyggt och tryggt
Hantera felanmälningar och självständigt utföra reparationer och underhåll
Följa upp att beställda arbeten utförts enligt plan
Förebyggande och felavhjälpande underhåll
Kontakt med entreprenörer i mindre underhållsprojekt
Bidra till underhållsplanering
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Om dig Vi söker dig som:
Har fastighetsteknisk utbildning eller flera års erfarenhet av fastighetsskötsel
Innehar B-körkort
Önskade personliga egenskaper:
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och initiativtagande
Har god kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Farzaneh Ghaderi 070-499 38 00
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Farzaneh Ghaderi ferri.ghaderi@devotum.se Jobbnummer
9492561