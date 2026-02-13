Vi söker farmaceuter till Kronans Apoteks kompetenspool Stockholm
2026-02-13
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Vi söker farmaceuter till vår kompetenspool!Vi finns i hela Sverige, från Ystad till Kiruna med strax över 500 fysiska apotek. Nu söker vi dig som är utbildad apotekare eller receptarie och vill jobba som kompetenspoolare på flera av våra apotek i hela Stockholm där vi har stort behov av din kompetens. Som kompetenspoolare har du en del förmåner hos oss:
- Fast marknadsmässig månadslön
- Fast lönetillägg för din flexibilitet
- Kontinuerlig schemaläggning i driften
- Milersättning
- All resväg som är över 60 minuter för dig, ser vi som betald arbetstid!
I denna roll tillhör du en pool av ett härligt team som du kan dela kunskap, utmaningar och fira framgångar med. Ditt viktigaste uppdrag är att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. I rollen ingår följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Rådgivning och försäljning av läkemedel samt egenvårdsprodukter.
- Lagerhållning, kampanjer, administration, kvalitet och utveckling.
- Skapa delaktighet inom apoteken och verka för en god gruppdynamik genom bra samarbete med dina olika kollegor.
Till ditt dagliga stöd har du din närmsta ledare, chef för kompetenspoolen, och våra apotekschefer som har koll på vart din kompetens behövs som mest. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedIn profil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta rekryterande chef anna.thibblin@kronansapotek.se
Varmt välkommen med din ansökan.
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga!
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb.
Kronans Apotek AB
