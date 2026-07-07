Vi söker farmaceuter till Kronans Apoteks kompetenspool!
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Sundsvall Visa alla apotekarjobb i Sundsvall
2026-07-07
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Välkommen till vår värld – en värld som mår bra! 👑Vi söker dig som vill ha en omväxlande och utvecklande roll som kompetenspoolare i Sundsvallsregionen. Här får du arbeta på flera av våra apotek – Birsta, Timrå, Kvissleby och andra närliggande orter – och bli en uppskattad resurs där du verkligen gör skillnad.
Hos oss är varje arbetsdag meningsfull, med starka teamrelationer och en kultur där både ansvar och skratt ryms. Du får trygghet i form av fast lön, ett dedikerat chefstöd och förmåner som underlättar när du rör dig mellan apoteken.
🚀 Vad erbjuder vi dig?
Fast marknadsmässig månadslön
Flexibilitetstillägg – som tack för din rörlighet
Milersättning och betald arbetstid för all restid över 60 minuter
En tillsvidareanställning med trygg uppstart (sex månaders provanställning)
Ett härligt gäng kollegor i både kompetenspoolen och på apoteken du arbetar på
🌟 Vad gör du i rollen som kompetenspoolare?Du hoppar in där det behövs – och där du behövs är du alltid välkommen! Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Rådgivning och försäljning av receptbelagda läkemedel och egenvårdsprodukter
Lagerhållning, kampanjarbete, kvalitet och utvecklingsarbete
Att bidra till god teamanda och kundupplevelser i toppklass
Att med din kunskap och flexibilitet stärka flera team och apotek
📍 Om området
Du utgår från Sundsvall med omnejd. Våra apotek finns i bland annat:🟠 Birsta köpcentrum🟠 Timrå🟠 Kvissleby🟠 Alnö🟠 Andra närliggande orter där din insats behövs
📋 Vad krävs?
Du är legitimerad apotekare eller receptarie
Du har körkort – bilen tar dig dit du gör mest nytta
Du gillar variation, har god samarbetsförmåga och vill bidra till positiv kultur
❓Frågor?
Kontakta rekryterande chef:📞 Rebecca Landström – 070-198 10 25
Intresserad?Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
Lindhagensgatan 116 9tr (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995568