Vi söker farmaceuter till Kronans Apoteks kompetenspool!
2026-03-08
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Vi söker farmaceuter till vår kompetenspool!Vi finns i hela Sverige, från Ystad till Kiruna, med strax över 500 fysiska apotek. Nu söker vi dig som är utbildad apotekare eller receptarie och vill arbeta som kompetenspoolare på flera av våra apotek i sörmland, region 10, där vi har stort behov av din kompetens. Som kompetenspoolare erbjuds du flera förmåner hos oss:
-
Fast marknadsmässig månadslön
-
Fast lönetillägg för din flexibilitet
-
Kontinuerlig schemaläggning i driften
-
Milersättning
- All restid som överstiger 60 minuter räknas som betald arbetstid
I denna roll ingår du i en pool med ett kompetent och samarbetsinriktat team där du kan dela kunskap, utmaningar och fira framgångar. Ditt viktigaste uppdrag är att stödja våra kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter och ansvarsområden:
-
Rådgivning och försäljning av läkemedel samt egenvårdsprodukter.
-
Lagerhållning, kampanjer, administration, kvalitetsarbete och utvecklingsinsatser.
-
Främja delaktighet och gott samarbete inom apoteken och tillsammans med kollegor bidra till en positiv gruppdynamik.
Till ditt dagliga stöd finns närmsta ledare (Jag/Thuc-Hien) och dina fantastiska kollegor. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Körkort är ett krav för att kunna ta sig till och från arbetsplatsen
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedIn profil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta rekryterande chef Thuc-Hien Luu, thuchien.luu@kronansapotek.se
Varmt välkommen med din ansökan.
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
