Vi söker farmaceuter till Kronans Apoteks kompetenspool!
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Gävle Visa alla apotekarjobb i Gävle
2026-02-19
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Hofors
eller i hela Sverige
Farmaceut till Gävle Sätra & Sandvikens sjukhus - nära, men med variation!
Gör skillnad varje dag - på viktiga platser i Gästrikland
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete där du får kombinera kundnära rådgivning i stadsnära miljö med sjukvårdsnära farmaci på sjukhus? Nu söker vi en legitimerad apotekare eller receptarie som vill arbeta i vår kompetenspool mellan Gävle Sätra och Sandvikens sjukhus.
Det är bara ca 30 minuters restid mellan orterna, vilket gör det enkelt att växla arbetsplats och samtidigt få variation i arbetsdagen - utan att behöva resa långt.
Vad erbjuder vi dig?
-
Fast månadslön + tillägg för flexibilitet
-
Betald arbetstid för resor över 60 minuter
-
Milersättning enligt policy
-
Schemaläggning i nära dialog med dig
-
En roll där du får jobba både i öppenvårdsapotek och vårdnära miljö
-
Dagligt stöd från kompetenspoolchef och lokala apotekschefer
Dina arbetsuppgifter:
-
Rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter
-
Kvalitetssäkring, lagerhållning och kampanjarbete
-
Stöd till patienter, kunder och vårdpersonal
-
Bidra till stark teamkänsla och goda kundupplevelser - oavsett arbetsplats
Om tjänsten:
-
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
-
Körkort krävs - du behöver kunna ta dig mellan orterna
-
Arbetsområde: Primärt Gävle Sätra och Sandvikens sjukhus, även närliggande apotek
I denna roll tillhör du en pool av ett härligt team som du kan dela kunskap, utmaningar och fira framgångar med. Ditt viktigaste uppdrag är att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. I rollen ingår följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Rådgivning och försäljning av läkemedel samt egenvårdsprodukter.
- Lagerhållning, kampanjer, administration, kvalitet och utveckling.
- Skapa delaktighet inom apoteken och verka för en god gruppdynamik genom bra samarbete med dina olika kollegor.
Till ditt dagliga stöd har du din närmsta ledare, chef för kompetenspoolen, och våra apotekschefer som har koll på vart din kompetens behövs som mest.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Körkort är ett krav för att du ska kunna ta dig till och från arbetsplatsen.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedIn profil.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta rekryterande chef Rebecca Landström tel. 070-198 10 25
Varmt välkommen med din ansökan.
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9751728