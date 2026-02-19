Vi söker farmaceuter till Kronans Apoteks kompetenspool!

Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Kiruna
2026-02-19


Visa alla apotekarjobb i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Pajala, Överkalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Kiruna, Gällivare, Arjeplog, Boden, Arvidsjaur eller i hela Sverige

Fjälluft på lunchen - mening i jobbet varje dag
Vi söker farmaceuter till Kronans Apoteks kompetenspool i Norr
Kiruna, Gällivare, Umeå och Luleå

Vill du arbeta i norra Sverige där din kompetens verkligen gör skillnad - med fjällnära miljöer, stark sammanhållning och meningsfulla arbetsdagar? Då är det dags att ta plats i Kronans Apoteks kompetenspool i norra Sverige.

Vi söker dig som är apotekare eller receptarie och vill arbeta på flera av våra apotek i regionen. Som kompetenspoolare får du en trygg tillsvidareanställning kombinerad med variation, utveckling och möjligheten att bidra där behovet är som störst.

Det här får du som kompetenspoolare hos oss:

-
Fast, marknadsmässig månadslön

-
Tillägg för din flexibilitet

-
Kontinuerlig schemaläggning i nära samarbete med drift och chef

-
Betald restid över 60 minuter - även flygtid

-
Milersättning och reseersättning enligt policy

-
Stöd från både kompetenspoolchef och lokala apotekschefer

-
En tight pool av kollegor att dela erfarenheter och framgångar med

Norra Sverige erbjuder mer än bara jobb - här finns närheten till naturen, korta avstånd, starka team och en vardag där balans och arbetsglädje står i fokus. Med goda kommunikationer mellan orterna blir arbete i exempelvis Kiruna, Gällivare eller Luleå både smidigt och utvecklande.

Dina uppdrag:

-
Rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter

-
Lagerhållning, kampanjarbete och kvalitetsarbete

-
Bidra till stark teamkänsla och kundupplevelser i toppklass på olika apotek

-
Arbeta självständigt - men alltid med stöd från hela organisationen

Publiceringsdatum
2026-02-19

Om tjänsten
-
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

-
Körkort är ett krav

-
Flexibel arbetsplats: Kiruna med omnejd samt andra orter i norra Sverige

-
Schemaläggning sker i dialog med dig - vi hittar en lösning som fungerar

Din ansökan:

Skicka in ditt CV eller LinkedIn-profil
Vi gör löpande urval och intervjuer. Slutkandidater genomgår bakgrundskontroll enligt vår standardprocess.

Frågor? Kontakta rekryterande chef Rebecca Landström 070-198 10 25

Facklig kontakt
-
Gunilla Andersson - gunilla.andersson@kronansapotek.se
- Verdi Sawma - verdi.sawma@kronansapotek.se

-
Aisha Karimi, Sveriges Farmaceuter - af.kronan@sverigesfarmaceuter.se

Kronans Apotek - för en värld som mår bra
Hos oss är arbetsglädje, meningsfullhet och respekt för olikheter en självklar del av vardagen. Vi skrattar mycket, stöttar varandra och växer tillsammans - både som människor och kollegor.

Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!

Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga!

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kronans Apotek AB (org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kronans Apotek

Jobbnummer
9751727

Prenumerera på jobb från Kronans Apotek AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kronans Apotek AB: