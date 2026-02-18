Vi söker farmaceuter till Kronans Apoteks kompetenspool!
2026-02-18
Fjälluft på lunchen - mening i jobbet varje dag
Vi söker farmaceuter till Kronans Apoteks kompetenspool i Norr
Kiruna, Gällivare, Umeå och Luleå
Vill du arbeta i norra Sverige där din kompetens verkligen gör skillnad - med fjällnära miljöer, stark sammanhållning och meningsfulla arbetsdagar? Då är det dags att ta plats i Kronans Apoteks kompetenspool i norra Sverige.
Vi söker dig som är apotekare eller receptarie och vill arbeta på flera av våra apotek i regionen. Som kompetenspoolare får du en trygg tillsvidareanställning kombinerad med variation, utveckling och möjligheten att bidra där behovet är som störst.
Det här får du som kompetenspoolare hos oss:
-
Fast, marknadsmässig månadslön
-
Tillägg för din flexibilitet
-
Kontinuerlig schemaläggning i nära samarbete med drift och chef
-
Betald restid över 60 minuter - även flygtid
-
Milersättning och reseersättning enligt policy
-
Stöd från både kompetenspoolchef och lokala apotekschefer
-
En tight pool av kollegor att dela erfarenheter och framgångar med
Norra Sverige erbjuder mer än bara jobb - här finns närheten till naturen, korta avstånd, starka team och en vardag där balans och arbetsglädje står i fokus. Med goda kommunikationer mellan orterna blir arbete i exempelvis Kiruna, Gällivare eller Luleå både smidigt och utvecklande.
Dina uppdrag:
-
Rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter
-
Lagerhållning, kampanjarbete och kvalitetsarbete
-
Bidra till stark teamkänsla och kundupplevelser i toppklass på olika apotek
-
Arbeta självständigt - men alltid med stöd från hela organisationen

Publicering: 2026-02-18

Om tjänsten
-
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
-
Körkort är ett krav
-
Flexibel arbetsplats: Kiruna med omnejd samt andra orter i norra Sverige
-
Schemaläggning sker i dialog med dig - vi hittar en lösning som fungerar
Din ansökan:
Skicka in ditt CV eller LinkedIn-profil
Vi gör löpande urval och intervjuer. Slutkandidater genomgår bakgrundskontroll enligt vår standardprocess.
Frågor? Kontakta rekryterande chef Rebecca Landström 070-198 10 25

Facklig kontakt
-
Gunilla Andersson - gunilla.andersson@kronansapotek.se
- Verdi Sawma - verdi.sawma@kronansapotek.se
-
Aisha Karimi, Sveriges Farmaceuter - af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
Kronans Apotek - för en värld som mår bra
Hos oss är arbetsglädje, meningsfullhet och respekt för olikheter en självklar del av vardagen. Vi skrattar mycket, stöttar varandra och växer tillsammans - både som människor och kollegor.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Kronans Apotek AB (org.nr 556787-2048)
