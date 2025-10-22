Vi söker farmaceuter till Kronans Apoteks kompetenspool!
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Kiruna Visa alla apotekarjobb i Kiruna
2025-10-22
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Kiruna
, Gällivare
, Arjeplog
, Boden
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Bo i Stockholm - jobba där du behövs som mest!
Vi söker farmaceuter till vår kompetenspool i Norr - Kiruna, Gällivare, Umeå och Luleå
Vill du behålla din bas i Stockholm men samtidigt få möjligheten att arbeta i andra delar av Sverige - med äkta fjälluft, starka team och meningsfulla arbetsdagar? Då är det dags att ta plats i Kronans Apoteks kompetenspool i norra Sverige!
Vi söker dig som är utbildad apotekare eller receptarie och vill arbeta på flera av våra apotek i norra regionen - där din insats gör stor skillnad. Här får du det bästa av två världar: tryggheten i en tillsvidareanställning med fast månadslön, och friheten att utforska nya platser, kollegor och arbetsmiljöer.
Det här får du som kompetenspoolare hos oss:
-
Fast marknadsmässig månadslön
-
Tillägg för din flexibilitet
-
Kontinuerlig schemaläggning i nära samarbete med drift och chef
-
Betald restid över 60 minuter - även flygtid!
-
Milersättning och reseersättning enligt policy
-
Stöd från både kompetenspoolchef och lokala apotekschefer
-
En tight pool av kollegor att dela erfarenheter och framgångar med
Vi vet att Stockholm är hemma för många - men det betyder inte att du måste vara där varje dag. Med goda flygförbindelser till exempelvis Kiruna, Gällivare eller Luleå, blir pendling till en fjällnära och utvecklande vardag fullt möjligt.
Dina uppdrag:
-
Rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter
-
Lagerhållning, kampanjarbete och kvalitetsarbete
-
Bidra till teamkänsla och kundupplevelser i toppklass på olika apotek
-
Arbeta självständigt - men aldrig ensam. Du har stöd från hela organisationenPubliceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
-
Tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning
-
Du behöver körkort
-
Flexibel arbetsplats: Kiruna med omnejd, men även andra orter i norr
-
Schemaläggning görs i dialog med dig - vi hittar lösningen som funkar
Din ansökan:
Skicka in ditt CV eller LinkedIn-profil
Vi gör löpande urval och intervjuer. Slutkandidater genomgår bakgrundskontroll enligt vår standardprocess.
Frågor? Kontakta rekryterande chef Rebecca Landström 070-198 10 25Facklig kontakt
-
Gunilla Andersson - gunilla.andersson@kronansapotek.se
- Verdi Sawma - verdi.sawma@kronansapotek.se
-
Aisha Karimi, Sveriges Farmaceuter - af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
Kronans Apotek - för en värld som mår bra
Hos oss är arbetsglädje, meningsfullhet och respekt för olikheter en självklar del av vardagen. Vi skrattar mycket, stöttar varandra och växer tillsammans - både som människor och kollegor.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9569174