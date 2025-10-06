Vi söker farmaceuter till Kronans Apoteks kompetenspool!
2025-10-06
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
, Ludvika
, Norberg
, Säter
, Borlänge
eller i hela Sverige
Farmaceut till kompetenspoolen i Smedjebacken & Norberg
Bo lokalt - jobba flexibelt - bidra till en värld som mår bra!
Vill du arbeta i en roll som kombinerar frihet, trygghet och variation - i hjärtat av Dalarna och Västmanland? Vi söker nu dig som är apotekare eller receptarie och vill arbeta som kompetenspoolare på våra apotek i Smedjebacken och Norberg, två orter med närhet till både natur och gemenskap.
Dessa samhällen ligger bara ca 30-35 minuter från varandra, vilket gör det enkelt att jobba växelvis på båda platserna. Du får dessutom möjlighet att lära känna flera team, bygga bred erfarenhet och göra stor skillnad för våra kunder i mindre orter.
Det här erbjuder vi dig som kompetenspoolare:
-
Fast marknadsmässig månadslön
-
Tillägg för din flexibilitet
-
Betald restid för all resväg över 60 minuter
-
Milersättning enligt policy
-
Tydlig och trygg schemaläggning i samarbete med drift och chef
-
Tillgång till ett engagerat kompetenspool-team att dela kunskap med
-
Dagligt stöd från både kompetenspoolchef och lokala apotekschefer
Dina arbetsuppgifter:
-
Rådgivning och försäljning av receptbelagda läkemedel och egenvårdsprodukter
-
Lagerhållning, kampanjarbete, kvalitetsarbete och utveckling
-
Vara en del av flera team och bidra till god gruppdynamik oavsett arbetsplats
-
Ge varje kund en trygg och personlig upplevelse
Du blir snabbt en viktig pusselbit i verksamheten - på två orter där farmaceutens roll verkligen uppskattas.
Om tjänsten:
-
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
-
Körkort krävs - du ska kunna ta dig mellan orterna och till eventuella andra apotek i närheten
-
Basområde: Smedjebacken, Norberg och eventuell förstärkning i kringliggande orter
Din ansökan
Vi vill göra det enkelt för dig - skicka in ditt CV eller LinkedIn-profil, så hör vi av oss.Urval och intervjuer sker löpande.
Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidat enligt vår rutin.
Frågor?
Kontakta rekryterande chef: Rebecca Landström
070-198 10 25
Fackliga representanter:
Gunilla Andersson - gunilla.andersson@kronansapotek.se
Verdi Sawma - verdi.sawma@kronansapotek.se
Aisha Karimi, Sveriges Farmaceuter - af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
Välkommen till Kronans Apotek!
Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka team och generösa mängder skratt är grunden till ett riktigt bra arbetsliv.
Vill du bli en del av det - samtidigt som du jobbar nära naturen och bidrar till ett friskare Sverige? Då ser vi fram emot din ansökan.
Tillsammans skapar vi en värld som mår bra.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
