Vi söker farmaceuter med LMA-erfarenhet till Kronans Apoteks kompetenspool
2026-02-26
Är du farmaceut som brinner för kvalitet och vill göra skillnad på riktigt? Vad sägs om att arbeta med ett team som har stor erfarenhet av apotek och som ständigt delar med sig av sina kunskaper och hela tiden eftersträvar efter att utveckla våra apotek? Då kan rollen som kompetenspoolare i vårat team vara rätt för dig!
Vi söker just nu farmaceuter till vår kompetenspool i Halland och Skåne med erfarenhet av LMA-uppdrag.
I vårat team är vi engagerade, glada, positiva och vi ser hela tiden till att utvecklas.
Teamet är ett kompetent och samarbetsinriktat team där du kan dela kunskap, utmaningar och fira framgångar. Ditt viktigaste uppdrag är att stödja våra kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter och ansvarsområden:
- Expediera läkemedel och erbjuda trygg och professionell patientrådgivning samt bidra till en kundupplevelse av hög kvalitet.
- Bidra till delaktighet och god samverkan inom apoteket genom ett nära samarbete med kollegorna.
- Säkerställa att regelbundna egeninspektioner av apoteket genomförs och att apoteket uppfyller kraven på egenkontroll.
- Hantera avvikelser och brister som uppkommer på apoteket, bedöma dessa och vidta nödvändiga åtgärder.
- Ha det övergripande ansvaret för att följa upp verksamhetens kvalitet och bidra till att sprida kunskap om god läkemedelsanvändning och kvalitet i teamet.
Till ditt dagliga stöd finns närmsta ledare, chef för kompetenspoolen Emel, samt apotekschefer som har överblick över var din kompetens behövs mest. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Körkort är ett krav för att kunna ta sig till och från arbetsplatsen.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta hur det är att jobba med mig eller vårat team så erbjuder vi även omvänd referenstagning. Dvs du får fråga en eventuell framtida kollega hur det är att jobba med oss. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedIn profil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta rekryterande chef Emel Ärdemyr tel. 070-1981739
Varmt välkommen med din ansökan.
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
LMA
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
