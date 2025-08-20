Vi söker farmaceut till Kronans Apotek i Lidköping
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Lidköping Visa alla apotekarjobb i Lidköping
2025-08-20
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Vill du bli en del av ett glatt och sammansvetsat team mitt i centrala Lidköping? Vårt apotek ligger precis vid torget - nära både butiker, restauranger och kollektivtrafik. Vi har en stor egenvårdsavdelning med många shoppingkunder, och just nu bygger vi om för att skapa en ännu större och fräschare butik. Du blir en del av ett härligt gäng på sex personer - tre farmaceuter, två tekniker och en kassapersonal, med stark teamkänsla och högt engagemang. Vi stöttar varandra, har kul på jobbet och sätter kunden i fokus och pssst! - vår medarbetarundersökning visar riktigt fina siffror!
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling.
Apoteket är öppet 09.00-18.00 på vardagar, 09.00-14.00 på lördagar och stängt på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på antingen heltid/deltid och du välkomnas till apotekschef Annelies team. Start enligt överenskommelse.
What 's in it for you?
-
En arbetsplats med god stämning och stark laganda
-
Centralt läge med närhet till buss, tåg och stadsliv
-
Möjlighet att vara med i utvecklingen av vår nya och uppfräschade butik
-
Stort kundflöde inom egenvård - perfekt för dig som gillar tempo och kundkontakt
-
Flexibilitet, jobba deltid eller heltid hos oss i Lidköping
-
En arbetsmiljö där ditt engagemang och dina idéer tas på allvar
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Intresserad?Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9468134