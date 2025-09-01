Vi söker fältmekaniker till Gällivare!
Karriärguiden Group Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Gällivare Visa alla maskinreparatörsjobb i Gällivare
2025-09-01
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Gällivare
, Kiruna
, Pajala
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/vi-soker-faltmekaniker-till-gallivare.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du få chansen att bli en del av vårt team som fältmekaniker och arbeta med service och reparationer på Caterpillars maskiner, både för entreprenad- och gruvverksamhet, både ovan jord och under jord?
Vi söker självständiga och tekniskt kunniga mekaniker som är redo att erbjuda våra kunder den bästa möjliga service ute på fält i Gällivare med omnejd.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
• Utföra service och reparationer på Caterpillar-maskiner.
• Arbeta som en del av ett dedikerat fältmekanikerteam
• Skiftformen är 7/7Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning med teknisk inriktning eller motsvarande.
• Erfarenhet av arbete som mekaniker eller tekniker, företrädesvis med entreprenadmaskiner.
• Körkort klass B.
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av arbete med datorer för felsökning, svetskompetens eller liknande.Dina personliga egenskaper
• Noggrannhet i ditt arbete.
• Hög samarbetsförmåga.
• Serviceinriktad
• Förmåga att arbeta självständigt.
• Strävan efter att leverera högkvalitativ service till våra kunder.
• Ett genuint intresse för maskiner.
• Villighet att lära sig nya saker och utvecklas i din roll.Så ansöker du
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.come
ller 070 508 39 45. Tjänsten är tillgänglig omedelbart eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast. Sista ansökningsdag är den 1 november. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/zeppelin-sverige Arbetsplats
Zeppelin Sverige AB Jobbnummer
9485161