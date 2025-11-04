Vi söker extrajobbare som vill arbeta dagtid på Postnord i Alvesta!
Lagerjobb / Alvesta
2025-11-04
Vill du tjäna extra pengar innan det är dags att handla julklappar? Nu söker vi julkortssorterare till årets julkortssortering!
Under december månad kommer det vara full fart hos vår kund och miljoner julkort ska nå sin destination. Det medför att vi söker personal som kan arbeta under vecka 50-52 i december. Tjänsten innefattar schema som är förlagt till dagtid, där dagskiften är preliminärt lagda 06.30-13.00. För att vara aktuell för tjänsten skall du kunna arbeta samtliga dagar under denna period.
Du kommer arbeta tillsammans med många andra julkortsorterare. Arbetsuppgifterna består främst av att sortera julkort, men kan också innebära att du får jobba på olika stationer på terminalen.
Vi söker främst dig som är student på minst 50% eller som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Du kommer vara inbokad på schema, men kan också bli inringd med kort varsel vid till exempel sjukfrånvaro. Du kommer i tjänsten vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till vår kund. Under denna period förekommer även några enstaka introduktionsdagar innan start.
DETTA SÖKER VI
Som person ser vi att du är noggrann men ändå effektiv. Vidare har du en positiv inställning, är framåt, driftig och arbetsvillig. Arbetet är fysiskt krävande på så vis att man står många timmar per arbetspass, så du har med fördel god fysik och klarar av att arbeta självständigt i ett högt och tidsanpassat tempo.
Arbetsuppgifterna är monotona och det är därmed viktigt att du under ditt arbete fortsätter att hålla fokus och behåller tempot. Eventuell möjlighet till förlängning finns efter genomfört uppdrag, men då ev. med andra arbetsuppgifter.
Är du den vi söker? Vi jobbar löpande med urval och intervjuer och anställer under hösten.
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
