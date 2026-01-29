Vi söker extra och fast personal till vårt serviceteam
2026-01-29
Brinner du för service, gastronomi och minnesvärda gästupplevelser? Vill du jobba i en inspirerande miljö där kvalitet och passion står i centrum? Då är detta ett jobb för dig!
Välkommen till Starby Spa Hotell & Konferens
Starby ligger i magiska Vadstena som är beläget vid Vätterns strand där vi erbjuder avkoppling, gastronomi och förstklassig service. Våra gäster kommer för att njuta av weekendpaket, spa, konferenser och gastronomiska upplevelser där varje detalj är genomtänkt för att ge en oförglömlig vistelse.
Vår restaurang är hjärtat av upplevelsen där vi kombinerar modern gastronomi med lokala och säsongsbetonade råvaror. Vi skapar smakupplevelser som överraskar med ett starkt fokus på detaljer, dryckesmatchning och en service som får gästerna att vilja återvända.
Nu söker vi både fast personal och extraanställda till vårt serviceteam - servitörer och bartenders som vill vara en del av vår passionerade mat- och dryckesresa!
Om rollen - vad du kommer att göra
Ge personlig och professionell service i både matsal och bar
Servera och rekommendera cocktails, vin och drycker som lyfter gästernas upplevelse
Samarbeta nära köket för att presentera vår gastronomi på bästa sätt
Jobba i en levande miljö med à la carte-servering, weekendpaket och konferensgäster.
Vem är du?
Du har flerårig erfarenhet av servering och/eller bar
Har god kunskap om viner, drycker och servering i restaurang
Du brinner för mat, dryck och att skapa minnesvärda upplevelser
Du älskar högt tempo, teamwork och att överträffa förväntningar
Du är noggrann, flexibel och har en positiv inställning
Vad erbjuder vi?
En inspirerande arbetsplats där vi levererar minnesvärda upplevelser
Gastronomi i toppklass - en chans att jobba med mat & dryck på hög nivå
Möjlighet till utveckling - vi ser potential och hjälper dig att växa i din roll
Ett spännande och varierande arbete med både weekendgäster och konferenser
Vi har löpande intervjuer - anställnings start enligt ök.
Vill du bli en del av vårt team? Skicka din ansökan idag - vi ser fram emot att träffa dig!
Ansökan & frågor skickas till jobb@starbyhotell.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
