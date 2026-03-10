Vi söker extra lagerpersonal med truckkort!
Rekryteringsgruppen söker personal till affärsområdet lager & industri. Vi söker dig som vill ha ett flexibelt och varierande arbete där du anställs hos Rekryteringsgruppen och jobbar som uthyrd konsult hos våra kunder.
Arbetsuppgifter:
Som anställd på Rekryteringsgruppen får du möjlighet att arbeta på olika kunduppdrag med olika arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig chansen att bredda din erfarenhet och exempelvis få arbeta som:
Terminalarbetare (in- och utlastning samt sortering)
Lagerarbetare (plock och pack, truckkörning)
Renhållningsarbetare (medåkare på sopbil eller stationsarbete)
Enklare montering (t.ex möbler, bildäck och elsparkcyklar)
Arbetstiderna kan variera beroende på uppdrag och arbetspassen kan inkomma med kort varsel. Rekryteringsgruppen har kunder i hela Stockholm.
Kvalifikationer:
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av liknande arbeten, är driven, flexibel och har rätt inställning till att jobba. Arbetena är av fysisk karaktär därför är viktigt att du orkar bära/dra tungt. Publiceringsdatum2026-03-10Dina personliga egenskaper
Vi uppskattar egenskaper som social kompetens och god samarbetsförmåga. Du är inte rädd för att prova nya arbetsuppgifter och ditt arbete genomsyras av noggrannhet, gott bemötande och en positiv inställning. Som anställd på Rekryteringsgruppen krävs det att du med lätthet kan jobba både självständigt och i grupp. Du är vårt ansikte utåt och det är därför viktigt att du är service minded och lösningsorienterad.
Krav:
Att du är fysiskt stark
Att du behärskar det svenska språket i tal och skrift
Meriterande:
Truckkort
Truckvana
B-körkort
Tillgång till egen bil
Allmänt händig, vana av verktyg
Vad kan Rekryteringsgruppen erbjuda dig som anställd?
Vi tar hand om dig som anställd och erbjuder alla våra medarbetare trygga anställningsförhållanden med marknadsmässiga löner, tjänstepension, semester- och övertidsersättning samt försäkringar enligt kollektivavtal. Som konsult har du även förmånen att ha en dedikerad konsultchef som är tillgänglig för dig under hela din anställningstid. Konsultchefens huvudsakliga ansvar är att matcha dig med lämpliga kunduppdrag och skapa en miljö där du känner dig bekväm och motiverad i ditt arbete.
Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen startades år 2001 och tillhandahåller personal inom tre olika affärsområden, transport, lager & industri samt white collar. Vi finns i Stockholm och Örebro. Vi tillsätter en stor variation av tjänster inom ovan nämnda affärsområden, alla med olika krav på utbildning och erfarenhet. Gemensamt för alla tjänster vi levererar är att vi håller högsta servicenivå och att vi alltid sätter kunden i fokus. Rekryteringsgruppen har sedan 2004 kollektivavtal och är ett auktoriserat Bemanningsföretag. Läs mer om oss på www.rekryteringsgruppen.com
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag!
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag!
