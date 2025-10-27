Vi söker extra lagerarbetare till NordicFeel i Växjö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2025-10-27
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Växjö
Vill du ha ett flexibelt extrajobb inom lager? Vi söker noggranna och effektiva medarbetare för plock, pack och inleverans löpande under året (med extra behov under högsäsonger)! Bli en del av teamet & sök idag!
Vi letar efter dig som har en passion för att leverera hög kundnöjdhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om orderplock, inleverans och packning av våra populära produkter. Du kommer att ha sista handen vid paketen som skickas till våra kunder, vilket kräver en serviceinriktad och noggrann inställning. Det är viktigt att du kan arbeta i ett högt tempo och att du alltid är redo att göra det lilla extra för att överträffa kundernas förväntningar.
Arbetet är förlagt på vardagar under arbetstiderna kl 8-17.
Lagret ligger i utkanten av Växjö, för den som ej har körkort + bil finns goda möjligheter till kollektiv trafik eller cykeltransport.
DETTA SÖKER VI
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier, deltidsjobb på minst 50 % eller egen verksamhet)
(Vi ser gärna att sysselsättningen är på lång sikt och du ser möjlighet/ett intresse i att kombinera längsmed under hela perioden)
• Trivs med arbete i ett högt tempo
• Är serviceinriktad, noggrann och ordningsam
• Har god samarbetsförmåga men kan arbeta självständigt
• Har god datavana och erfarenhet av att hantera system
NordicFeel är en arbetsgivare som erbjuder samma möjligheter för alla sökande. Vi, tillsammans med vår samarbetspartner, värdesätter mångfald och uppmuntrar kandidater från alla bakgrunder att ansöka.
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi utvärderar ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Västra Esplanaden 5 (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea isabel.sigfridsson.perea@studentconsulting.com +46726017209 Jobbnummer
9576488