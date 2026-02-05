Vi söker ett vikariat, en engagerad stödassistent till gruppboende i Solna!
2026-02-05
Tillsammans för ett bra liv
Vill du göra skillnad och med gemensamma krafter skapa förutsättningar för "Ett bra liv"?
Då är du varmt välkommen till vårt team i Solna.
Tillsammans utvecklar vi framtidens omsorg inom LSS genom att:
• Vi ser människan
• Vi tar ett personligt ansvar
• Vi växer tillsammans
• Vi har roligt
Just nu söker vi ett vikariat för ett år med möjlighet till förlängning. Vi söker en stödassistent och medarbetare till vår gruppbostad och vårt fantastiska team på Gränsgatan i Solna.
Gruppboendet har sex platser och arbetspassen omfattar dag- kväll- helg samt "sovande" jour nattetid. Vår lediga tjänst har en tjänstgöringsgrad på 80-85%.
I rollen som stödassistent ger du ett individuellt och vardagsnära stöd i syfte att skapa en trygg miljö och en meningsfull dag.
Vi vill att du har en utbildning motsvarande undersköterska.
Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt ha kunskap om social dokumentation. Vi vill att du delar vår vision och våra värderingar och verkligen vill göra skillnad för våra boende genom att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för ett bra liv.
Vi är en trygg arbetsgivare som har kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdag är 2026-04-01
Vi vill att du mejlar din ansökan till vår kontaktperson Tomas Kaneko, Verksamhetschef: tomas.kaneko@gemensammakrafter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: tomas.kaneko@gemensammakrafter.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gemensamma Krafter Sverige AB
(org.nr 559086-4319) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Tomas Kaneko tomas.kaneko@gemensammakrafter.se 0728853041, 072 885 30 41 Jobbnummer
9725230