Vi söker ett flertal operatörer till vår produktion av multibaskrut!
2025-08-28
Eurenco Bofors AB i Karlskoga utvecklar och tillverkar krut och sprängämnen för både civil och militär
marknad. Bolagets kunder finns spridda i världen, med fokus på Europa och USA.
Eurenco Bofors AB ingår i en världsomspännande koncern med huvudkontor i Frankrike. I Karlskoga är vi idag ca 420 personer och totalt i koncernen är vi ca 1300 medarbetare.
Bolaget är nu inne i en tillväxtfas och har en stark position på marknaden.
Hjälp oss säkra leveransen av multibaskrut till våra kunder!
Bli en del av en snabbt växande avdelning med pågående projekt för en ny fabrik och en utökning med 40 operatörer.
Idag arbetar det ett 90-tal operatörer på avdelningen, vilket gör den till Eurenco Karlskogas största avdelning sett till antalet operatörer. Skiftlagen är i nuläget fördelade på tre produktionsledare men under 2025/2026 kommer antalet produktionsledare utökas. Inom avdelningen finns också produktionstekniker, kvalitetstekniker, platstekniker och en reparatör, antalet tekniker kommer också utökas under kommande år.
Multibaskrut går uteslutande till militärt bruk.
Arbetsuppgifterna innefattar att valsa och pressa krutmassa men också förberedelse och satsning av råvaror samt övervakning och styrning av tillverkningsprocesser. Det förekommer visst underhåll i form av iordningsställande och rengöring av både utrustning och produktionsområde.
Om dig:
Som operatör är du en nyckelperson i vår produktion och du anammar våra grundvärderingar, Säkerheten först, Stark laganda och Kundnöjdhet, för att bidra till en säker produktion som håller god kvalité. Noggrannhet, ansvarskänsla och förmågan att arbeta strukturerat är goda egenskaper hos blivande kollegor.
Avdelningen står inför en tillväxtresa, med ny fabrik och flertalet nya chefer, tekniker och operatörer, därför finns det utmaningar men också möjligheter. För att trivas i rollen som operatör är det bra om du är förändringsbenägen och lösningsorienterad. Du har en vilja att utvecklas med avdelningen.
Våra skiftlag är stora och vi strävar efter mångfald, därför är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i grupp samt har förståelse för att vi respektera varandras olikheter.
Under ett arbetspass rör du dig mellan flera olika byggnader på produktionsområdet, därav är det bra om du gillar rörelse och har god fysik.
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet inom industriell verksamhet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom explosivämnesbranschen och/eller med kemiska processer. Arbetet innebär också en del praktiskt underhåll så ett intresse för teknik är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationskrav
- B-Körkort
- God svenska i tal och skrift
- Datavana
- Godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande
Meriterande:
- Engelska i tal och skrift
- Erfarenhet inom industrin
- Erfarenhet inom explosivämnesbranschen och/eller kemiska processer
- Truckkort
- Kunskaper i affärssystemet SAP
- KEX- utbildning
Villkor:
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Vi söker för tillfället till 2-skiftet, ständig natt och ständig helg. Du är inte anställd på en specifik skiftform, därav kan skiftformen ändras under din anställning, om verksamheten kräver det.
Rekryterande chefer är produktionsledare Marina Boman, Carolina Sjöberg, Björn Granell och Andreas Ullstrand.
Våra lediga tjänster kommer tillsättas 2026 eller tidigare, enligt överenskommelse. Det betyder att återkoppling kan dröja. Urvalsprocessen kommer ske löpande under 2025 och 2026.
Eurenco Bofors AB lyder under lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) vilket innebär att vi är ålagda att utföra lämplighetsprövning via MSB och polismyndigheten. Innan erbjudande om anställning behöver du godkännande av MSB och godkänd hälsokontroll. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/38". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eurenco Bofors AB
(org.nr 556267-9372) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
XKP, XKP1 Kontakt
Louise Gudmarsson 0720141829 Jobbnummer
9481440