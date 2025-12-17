Vi söker ett flertal montörer inom Elteknik och Automation

Eltecno i Vellinge AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Vellinge
2025-12-17


Vill du arbeta i ett teknikdrivet företag där kvalitet, innovation och laganda står i fokus? Eltecno i Vellinge söker nu ett flertal montörer inom elteknik och automation till vårt team!

Om rollen
Som montör hos oss kommer du att arbeta med byggnation och montering av tekniska lösningar inom el och automation. Arbetet sker i våra produktionslokaler i Vellinge, i nära samarbete med konstruktörer och projektledare. Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa att våra produkter håller hög kvalitet och levereras i tid.

Dina arbetsuppgifter:
Montering av kapslingar, ställverk och fördelningscentraler
Kabeldragning och inkoppling av el-komponenter enligt ritningar och el-linjeschema
Testning och kontroll av färdiga produkter
Uppdatering av dokumentation och ritningar
Samarbete med andra avdelningar och ibland direktkontakt med kund

Kvalifikationer:
El-teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av montering inom el och automation
God förståelse för el-linjeschema, styrsystem och föreskrifter
Erfarenhet av kabeldragning och komponentmontering

Vi tror att du är:
Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Självständig men också en god lagspelare
Van vid att hantera flera uppgifter parallellt
Engagerad och ansvarstagande

Meriterande om du även har:
Erfarenhet av PLC och styrsystem
Certifikat inom el eller automation
Erfarenhet av industriella komponenter och elskåpsbyggnation
Heta arbeten-certifikat
B körkort
Förståelse i affärssystem

Vi erbjuder:
En trygg heltidsanställning med arbetstid på dagtid
Lön enligt överenskommelse (25 500 - 35 000 kr/månad)
En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Möjlighet att växa med ett företag i utveckling

Placering: Vellinge
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan till jobb@eltecno.se.
Sista ansökningsdag är 2026-01-18, men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eltecno i Vellinge AB (org.nr 556469-6127)
Modemgatan 5 (visa karta)
235 39  VELLINGE

Kontakt
Driftchef
Otto Slezinger
otto.slezinger@eltecno.se
040-6199611

Jobbnummer
9648637

