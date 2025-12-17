Vi söker ett flertal montörer inom Elteknik och Automation
Eltecno i Vellinge AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Vellinge Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Vellinge
2025-12-17
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eltecno i Vellinge AB i Vellinge
Vill du arbeta i ett teknikdrivet företag där kvalitet, innovation och laganda står i fokus? Eltecno i Vellinge söker nu ett flertal montörer inom elteknik och automation till vårt team!
Om rollen
Som montör hos oss kommer du att arbeta med byggnation och montering av tekniska lösningar inom el och automation. Arbetet sker i våra produktionslokaler i Vellinge, i nära samarbete med konstruktörer och projektledare. Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa att våra produkter håller hög kvalitet och levereras i tid.
Dina arbetsuppgifter:
Montering av kapslingar, ställverk och fördelningscentraler
Kabeldragning och inkoppling av el-komponenter enligt ritningar och el-linjeschema
Testning och kontroll av färdiga produkter
Uppdatering av dokumentation och ritningar
Samarbete med andra avdelningar och ibland direktkontakt med kund
Kvalifikationer:
El-teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av montering inom el och automation
God förståelse för el-linjeschema, styrsystem och föreskrifter
Erfarenhet av kabeldragning och komponentmontering
Vi tror att du är:
Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Självständig men också en god lagspelare
Van vid att hantera flera uppgifter parallellt
Engagerad och ansvarstagande
Meriterande om du även har:
Erfarenhet av PLC och styrsystem
Certifikat inom el eller automation
Erfarenhet av industriella komponenter och elskåpsbyggnation
Heta arbeten-certifikat
B körkort
Förståelse i affärssystem
Vi erbjuder:
En trygg heltidsanställning med arbetstid på dagtid
Lön enligt överenskommelse (25 500 - 35 000 kr/månad)
En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Möjlighet att växa med ett företag i utveckling
Placering: Vellinge
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan till jobb@eltecno.se
.
Sista ansökningsdag är 2026-01-18, men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobb@eltecno.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltecno i Vellinge AB
(org.nr 556469-6127)
Modemgatan 5 (visa karta
)
235 39 VELLINGE Kontakt
Driftchef
Otto Slezinger otto.slezinger@eltecno.se 040-6199611 Jobbnummer
9648637