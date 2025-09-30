Vi söker ett bowlingbiträde till Strajk Alley i Boden!
ByHart AB / Restaurangbiträdesjobb / Boden Visa alla restaurangbiträdesjobb i Boden
Strajk Alley är Bodens mötesplats för alla som vill kombinera sport, god mat och gemenskap. Hos oss står upplevelsen i centrum och vi vill skapa en miljö där gästerna kan ha roligt, umgås och njuta av en aktiv fritid. Vår bowlinghall är en självklar samlingspunkt för både vänner, familjer och företag, och vi vill nu stärka vårt team med ett serviceinriktat och engagerat bowlingbiträde.Dina arbetsuppgifter
Som bowlingbiträde hos oss blir du en viktig del av helhetsupplevelsen för våra gäster. Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat innebära:
Ta emot och välkomna gäster.
Hantera bokningar, kassa och betalningar.
Hjälpa gästerna med utrustning och banor.
Servering av mat och dryck.
Bidra till att hålla bowlinghallen och övriga utrymmen i fint skick.
Stötta i enklare maskinövervakning och åtgärda små problem vid behov.
Arbetstider
Tjänsten innebär varierande arbetstider och du kommer att arbeta kvällar och helger. Schemat omfattar ungefär tre av fyra helger per månad.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och tycker om att arbeta med människor. Du trivs i en social miljö där det händer mycket och är van att bemöta olika typer av gäster på ett professionellt och trevligt sätt.
Vi ser gärna att du:
Har tidigare erfarenhet från serviceyrken eller kundkontakt.
Talar svenska flytande. Engelska är meriterande.
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Är självgående, men också en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Låter det intressant?
Hos Strajk Alley får du arbeta i en social och fartfylld miljö där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett engagerat team som brinner för att ge våra gäster bästa möjliga upplevelse. Om du vill ha ett roligt och utvecklande jobb där du får träffa många människor, då kan det här vara rollen för dig!Så ansöker du
Sysselsättningsgrad: 50-75% med möjlighet till mer.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning tillämpas.
Lönevillkor: Enligt överenskommelse.
Tillträde: Så snart som möjligt.
Rekrytering sker löpande, och annonsen kan komma att tas bort innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om oss, rollen eller processen är du varmt välkommen att kontakta Hanna Kohkoinen på hanna.kohkoinen@byhart.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ByHart AB
(org.nr 559246-8184), https://www.byhart.se Kontakt
Hanna Kohkoinen hanna.kohkoinen@byhart.se 0791029310 Jobbnummer
9533806