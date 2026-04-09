Vi söker ett antal Socialsekreterare till Barn- och familjegruppen
2026-04-09
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
4 plats(er). Publiceringsdatum: 2026-04-09

Arbetsuppgifter
I arbetet ingår möten med barn, ungdomar och familjer, där dokumentation är en viktig del. Vi utreder ärenden med stöd i SoL och LVU och vi arbetar enligt Barnets Behov i Centrum (BBIC). Du kommer även att samverka mellan de andra grupperna inom IFO, andra myndigheter och organisationer. I arbetet ingår även en viss del förebyggande arbete. Det ingår resor i arbetet. I Barn- och Familjegruppen ingår för närvarande schemalagd tid för reflektion och omvärldsbevakning. Som anställd i Barn- och familjegruppen erbjuds du introduktionsprogram och mentorskap, kompetensutveckling (Kiruna kommun ingår i Yrkesresan) samt extern handledning.Kvalifikationer
För tjänsten som socialsekreterare i barn och familjegruppen krävs socionomexamen eller högskoleutbildning som uppfyller socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:7) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Vi ser att du har helhetssyn och förmåga att få delar att samverka, liksom engagemang och utvecklingsbenägenhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid rekrytering av socialsekreterare finns möjligheten att ta del av en rekryteringsförmån bestående av dels en bonus men även hjälp till stöd att erhålla billigt boende. Vi berättar mer om detta vid eventuell anställningsintervju.
Belastningsregister:
Innan en eventuell anställning ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (där misstankeregistret ingår) i ett oöppnat kuvert. Utdraget beställs via Polisens webbplats. https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316952".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Kiruna kommun
981 85 KIRUNA
Kiruna kommun, Individ och familjeomsorg
Enhetschef
Pia Niva pia.niva@kiruna.se 0980-70634
9845759