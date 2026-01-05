Vi söker erfarna skjutstativförare till en av våra kunder i Jönköping

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Jönköping
2026-01-05


Publiceringsdatum
2026-01-05

Dina arbetsuppgifter
Vi är nu på jakt efter en erfaren skjutstativförare (B3) till en av våra kunder i Jönköping med omgående start

Arbetet är förlagt på dagtid och din främsta arbetsuppgift kommer vara att köra skjutstativtruck på deras lager.

Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av skjutstativ och lagerarbete.
Vi tror att du ska vara framåtriktad, noggrann och arbetsam. Det är viktigt att du kan arbeta både i team men också enskilt.

Är detta något för dig? Tveka inte på att söka redan idag.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4753".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Kontakt
Ida Laveno
Ida.Laveno@posti.com

Jobbnummer
9668697

