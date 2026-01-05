Vi söker erfarna skjutstativförare till en av våra kunder i Jönköping
2026-01-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Dina arbetsuppgifter
Vi är nu på jakt efter en erfaren skjutstativförare (B3) till en av våra kunder i Jönköping med omgående start
Arbetet är förlagt på dagtid och din främsta arbetsuppgift kommer vara att köra skjutstativtruck på deras lager. Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av skjutstativ och lagerarbete.
Vi tror att du ska vara framåtriktad, noggrann och arbetsam. Det är viktigt att du kan arbeta både i team men också enskilt.
Är detta något för dig? Tveka inte på att söka redan idag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
