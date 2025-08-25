Vi söker erfarna sjuksköterskor till vår bemanningspool!
Bemanningspoolens uppdrag är att tillgodose avdelningarnas behov av personal vid korttidsfrånvaro och bemannar sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn med hög kompetens, glädje och servicevilja.
Bemanningspoolen består av tillsvidareanställda undersköterskor, sjuksköterskor och bemanningskoordinator samt timanställda i olika kategorier, alla samlade under en avdelningschef.
Region Blekinge erbjuder en trygg anställning med flera förmåner. Som anställd har du också möjlighet att köpa periodbiljett på länstrafiken till förmånligt pris, du får gratis nyttja regionens gym och kan få friskvårdsbidrag upp till 2000:-/år. På www.regionblekinge.se
kan du läsa mer om regionen som arbetsgivare och våra förmåner.Om tjänsten
Lockas du av omväxling och flexibilitet i jobbet? Vill du få variation genom att prova olika arbetsplatser och arbetsmetoder samtidigt som du breddar din kompetens? Då har vi jobbet för dig!
Som tillsvidareanställd sjuksköterska kommer du ha din organisatoriska tillhörighet i Bemanningspoolen men du kommer att utföra ditt arbete på olika vårdavdelningar, både i Karlshamn och Karlskrona, där det finns behov vid korttidsfrånvaro. Tjänsten innebär variation och omväxling. Du får en bred kompetens och träffar kontinuerligt nya kollegor på dina bemanningsuppdrag. Att arbeta i Bemanningspool kräver erfarenhet och flexibilitet och vi erbjuder därför ett lönetillägg till våra tillsvidareanställda.
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och visar ett stort engagemang med god servicekänsla. Du ska trivas med att jobba under eget ansvar. Du är en legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet av akutsjukvård, alternativt minst två års arbetslivserfarenhet från vårdavdelning inom slutenvården. För tjänsten krävs att du kan uttrycka dig väl i svenska språket. Det är meriterande om du har erfarenhet från flera olika verksamheter.
Som person krävs att du är serviceinriktad, flexibel, initiativtagande och kontaktskapande. Du är positiv och tycker om variationen som detta arbete innebär. Du trivs med att få jobba på olika avdelningar, träffa nya patienter och kollegor. Som sjuksköterska i bemanningspoolen kommer du att få en individuellt anpassad introduktion -och utbildningsplan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Lön: Månadslön med ett lönetillägg.
Anställningsform: Tillsvidare
Schema: Dag, kväll och nattjänstgöring
Övrigt
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Urval och intervjuer kan komma att genomföras löpande.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
