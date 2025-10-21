Vi söker erfarna servitörer/servitriser - för dig som vill växa i rollen...
Majola Restaurangkonsult AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-10-21
Hos oss får du en varierande vardag - från à la carte med fokus på tempo och försäljning till välplanerade bröllop, konferenser och större företagsevent.
OM MAJOLA & TJÄNSTEN:
Majola är ett av Sveriges största bemanningsföretag inom hotell- och restaurangbranschen. Vi har ett varierande utbud serveringsuppdrag inom à la carte på kursgårdar och restauranger runt om i Stockholmsområdet och även utanför. Som anställd hos oss kan du till stor del bestämma var och vilka dagar du arbetar.
OM DIG SOM SÖKER:
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom restaurang, event eller service och som älskar att skapa minnesvärda gästupplevelser. Du trivs när tempot är högt, uppskattar struktur och gillar att arbeta självständigt.
Du har redan byggt upp en trygghet i yrket och vet hur man får både gäster och kollegor att trivas. Nu vill du utvecklas vidare i en miljö där kvalitet, energi och teamwork står i fokus.
Vi söker dig som:
Är självgående, ansvarstagande och flexibel
Har B-körkort (krav)
Trivs i en social och aktiv roll där ingen dag är den andra lik
Vill arbeta heltid (även deltid/extra vid behov finns)
Här får du arbeta i ett engagerat team med fokus på utveckling, arbetsglädje och professionell service. Du får frihet under ansvar, möjlighet att påverka och en arbetsplats som värdesätter lyhördhet, engagemang och långsiktighet.
Känns detta som rollen för dig? Sök då tjänsten idag, antingen via denna annons eller genom att maila direkt till sandra.fagerlund@majola.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Majola är ett av Sveriges största bemanningsföretag inom hotell- och restaurangbranschen. Hos oss får du en trygg anställning på ett auktoriserat bemanningsföretag - självklart med kollektivavtal, OB-tillägg och semestersättning. Ersättning
