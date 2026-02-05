Vi söker erfarna personliga assistenter timvikariat i Enköping
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Enköping
2026-02-05
Vi söker nu omgående erfarna personliga assistenter som vill arbeta som timvikarier hos en man i 60-årsåldern med ryggskada.
Arbetet innebär att ge stöd i vardagens alla praktiska moment, såsom personlig hygien, matlagning samt allmänna hushållssysslor. Du som söker ska ha tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller vårdbiträde. Erfarenhet av kateter är ett krav.
Som person är du flexibel, lyhörd, positiv och trygg i att ta ansvar. Vi ser gärna kvinnliga sökande i åldern 30-50 år. Flytande svenska i tal och skrift är ett krav. Kunskaper i tigrinja är meriterande.Publiceringsdatum2026-02-05Om företaget
IGS Assistans AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. Personlig service och hög kvalitet är kännetecknande för vår verksamhet. Vi har idag cirka 300 anställda och kontor i Stockholm (Globen). Vår personal är vår främsta resurs och vår vision är att vara förstahandsvalet för både personliga assistenter och kunder.
Anställningsform och arbetstid
Timvikariat vid behov
Vardagar kl. 08.30-14.30 (en timmes pass förkommer)
Helgdagar kl. 09.00-20.00 (en timmes pass förkommer)Ersättning
Timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.Så ansöker du
Endast skriftliga ansökningar via e-post eller post tas emot. Inskickade handlingar returneras inte. Vi kontaktar endast de sökande som är aktuella för intervju.
Märk din ansökan med "Enköping".Företag
IGS Assistans AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ENKÖPING". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318)
745 61 ENKÖPING Jobbnummer
9724388