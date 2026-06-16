Vi söker erfarna personliga assistenter timvikariat i Enköping
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Enköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Enköping
2026-06-16
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Vi söker nu erfarna personliga assistenter som vill arbeta som timvikarier hos en man i 60-årsåldern med ryggskada.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som personlig assistent stöttar du kunden i vardagen och bidrar till en trygg och fungerande tillvaro. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Personlig omvårdnad och hygien
Matlagning
Lättare hushållssysslor
Övriga praktiska moment i det dagliga livet
Kunden har ett aktivt intresse och uppskattar att:
Ta promenader
Träna
Besöka biblioteketKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som personlig assistent eller vårdbiträde
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du som söker är:
Ansvarstagande och flexibel
Lyhörd och respektfull
Positiv och trygg i din rollOm företaget
IGS Assistans AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. Personlig service och hög kvalitet är kännetecknande för vår verksamhet. Vi har idag cirka 300 anställda och kontor i Stockholm (Globen). Vår personal är vår främsta resurs och vår vision är att vara förstahandsvalet för både personliga assistenter och kunder.
Anställningsform och arbetstid
Timvikariat vid behov
Vardagar kl. 08.30–14.30 (en timmes pass förkommer)
Helgdagar kl. 09.00–20.00 (en timmes pass förkommer)Ersättning
Timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.Så ansöker du
Endast skriftliga ansökningar via e-post eller post tas emot. Inskickade handlingar returneras inte. Vi kontaktar endast de sökande som är aktuella för intervju.
Märk din ansökan med "Enköping".Företag
IGS Assistans AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ENKÖPING". Arbetsgivare IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318)
745 61 ENKÖPING Arbetsplats
Igs Assistans AB Jobbnummer
9966085