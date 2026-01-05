Vi söker erfarna personer för bilrekond och biltvätt
Imni AB / Servicepersonaljobb / Täby Visa alla servicepersonaljobb i Täby
2026-01-05
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Imni AB i Täby Publiceringsdatum2026-01-05Om företaget
Vi driver en modern och välskött anläggning i norra Stockholm där vi erbjuder professionell bilvård till både företagskunder och privatpersoner. Verksamheten bedrivs i en strukturerad miljö med fokus på kvalitet och noggrant utfört arbete.Om tjänsten
Vi söker nu engagerade medarbetare med erfarenhet av bilrekond och biltvätt. I rollen arbetar du med allt från noggrann rengöring och rekonditionering till polering, däckskifte samt mer avancerade rekonditioneringsmoment. Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, noggrann och har ett genuint intresse för bilvård.Kvalifikationer
Erfarenhet av bilrekond, biltvätt och däckskifte
Noggrannhet och ett gott öga för detaljer
Ett serviceinriktat och kundfokuserat arbetssätt
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet av polering och mer avancerad rekond (meriterande)
Innehav av B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder
En trivsam arbetsmiljö i en modern och välutrustad anläggning
Varierande arbetsuppgifter med tydligt kvalitetsfokus
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildningSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och anställning kan ske omgående.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: taby@ecoshine.se
senast 2026-01-31.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta oss via e-post. Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna nya medarbetare till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: taby@ecoshine.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Imni AB
(org.nr 559383-8856)
Stockholmsvägen 116F (visa karta
)
187 30 TÄBY Arbetsplats
Ecoshine Täby Jobbnummer
9669992