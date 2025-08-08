Vi söker erfarna montörer till en av våra kunder i Jönköping!

Posti Logistics Staffing AB / Montörsjobb / Jönköping
2025-08-08


Publiceringsdatum
2025-08-08

Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi montörer till en av våra kunder i centrala Jönköping.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av monteringsarbete och / eller traverskort.

Arbetstiderna kan variera och innefatta antingen ständig dag eller skift.

Känns det här som jobbet för dig Välkommen med din ansökan redan idag!

Profil
Trivs du med praktiskt arbete och har öga för detaljer? Då kan detta vara jobbet för dig!

Vi söker en driven och ansvarsfull person som vill bli en del av vårt team. I den här rollen kommer du att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor för att utföra monteringsarbete på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt.

Du behöver kunna svenska både i tal och skrift.

Tidigare erfarenhet från industribranschen är meriterande.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4591".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Kontakt
Ida Laveno
Ida.Laveno@posti.com

Jobbnummer
9450806

