Vi söker erfarna montörer på heltid till Kungsängen!
2026-01-27
Är du tillgänglig på heltid, gillar fysiskt arbete och är ute efter nya utmaningar? Då kan du var den vi söker!
Som montör kommer du att bli en viktig del av kundens team, dina arbetsuppgifter kommer att innefatta demontering, rengöring och montering av tyngre maskiner. Vi ser gärna att man har ett intresse för teknik för att vara aktuell för denna tjänst. Arbetet är fysiskt och kommer innebära olika arbetsställningar, det är viktigt att man inte räds för trånga utrymmen.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är måndag-torsdag 07:30 - 16:30 och fredag 07:30 - 14:30. Arbetet sker dagtid, men viss övertid kan förekomma. Arbetsplatsen är i Kungsängen och du kommer att få en introduktion på plats av kollegor som ger er möjlighet att snabbt komma in i arbetet.
Detta är ett bemanningsuppdrag vilket betyder att du blir anställd via StudentConsulting men uthyrd till vår kund.
Kvalifikationer
Anmärkningsfritt belastningsregister (kontroller genomförs under rekryteringsprocessen)
God förståelse för svenska och engelska
Bo nära Kungsängen eller i rimlig tid för er att ta er till arbetsplatsen
Meriterande:
Mekanisk erfarenhet
Erfarenhet inom fordonsbranschen
Det meriterande om man har en relevant utbildning om området. Rollen passar dig som är prestigelös, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett team där samarbete är viktigt.
Låter detta intressant? Sök tjänsten redan idag - urval och intervjuer sker löpande och tjänsten förväntas tillsättas så snart vi hittar rätt kandidat!
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb.
196 37 KUNGSÄNGEN
StudentConsulting
Sandra Gustafsson sthlm.kundtjanst.butik@studentconsulting.com
