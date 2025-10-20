Vi söker erfarna maskinoperatörer i Landskrona
2025-10-20
Dina arbetsuppgifter
Vi på Posti söker nu, för en kunds räkning, flera maskinoperatörer till en modern och växande industriaktör i Landskrona. Här får du arbeta i en tekniskt avancerad produktion med rörlasermaskiner - i en miljö där kvalitet, ansvar och samarbete står i centrum.
Om rollen:
Som maskinoperatör kommer du att ansvara för en eller flera maskiner. Tillsammans med produktionsberedare och kollegor säkerställer du att rätt material hanteras och att maskinerna kör effektivt och med hög kvalitet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Övervakning och drift av rörlasermaskiner
• Materialhantering och säkerställande av flöde till maskinerna
• Plock och kvalitetskontroll av färdiga produkter
• Anpassningar och enklare beredning i samråd med beredare
• Löpande kommunikation med kollegor inom produktionen
Placering: Landskrona
Omfattning: Heltid
Tillträde: Så snart som möjligt - urval sker löpandeProfil
Vem är du?
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta praktiskt. Du trivs i en miljö där det händer mycket och där du har möjlighet att påverka både din vardag och produktionens utveckling.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av industriarbete, alternativt är nyexaminerad från en teknisk utbildning eller verkstadsskola
• Är ansvarstagande och lösningsorienterad
• Trivs med att samarbeta och kommunicera med kollegor
• Har ett öga för kvalitet och struktur
Det här erbjuder vi:
• Du kommer till en verksamhet med stort ansvar och möjlighet att påverka. Här uppmuntras initiativtagande och förbättringsarbete. Du får vara del av ett team som präglas av samarbete, yrkesstolthet och affärsmässighet. Ersättning
