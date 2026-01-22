Vi söker erfarna lagerarbetare till södra Stockholm!
Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Stockholm
, Järfälla
, Botkyrka
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team och arbeta i en miljö där tempo, noggrannhet och laganda står i fokus? Just nu söker vi erfarna lagerarbetare och truckförare till vår kund i södra Stockholm.
Du kommer att arbeta med varierande lageruppgifter där truckkörning är en central del av arbetet. Vanliga arbetsmoment är:
Truckkörning
Plock och pack av ordrar
In- och utleveranser
Allmänna lageruppgifter
Vad vi söker
Vi söker dig som:
Har truckkort A1-4 och B1-4
Har tidigare erfarenhet av truckkörning och lagerarbete
Talar och förstår svenska på en god nivå
Är noggrann, arbetsvillig och trivs med att jobba i team
Har datorvana
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Jobbnummer
9698891